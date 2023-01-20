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Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России - РИА Новости, 20.01.2023
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Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России
Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России - РИА Новости, 20.01.2023
Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос по теме регулирования вейпов в России, около 70% проголосовавших высказались за полный РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:31
2023-01-20T12:18
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос по теме регулирования вейпов в России, около 70% проголосовавших высказались за полный запрет, более 25% - за ужесточение продажи среди несовершеннолетних.Володин предложил своим читателям три ответа: (1) ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним, (2) полностью запретить продажу вейпов, (3) все равно.Полный запрет поддержали 69% проголосовавших, за ужесточение высказались 27% респондентов, ответили, что им все равно - 4%.К настоящему времени в опросе приняли участие более 55 тысяч пользователей.В среду Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.Созданная по поручению спикера Думы рабочая группа при главах трех профильных комитетов (по охране здоровья, по просвещению, по молодежной политике) приступила к обсуждению возможных инициатив, сообщил накануне РИА Новости глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Среди них - приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне, запрет рекламы, контроль за контрафактом.Глава профильной группы Петр Толстой в четверг в беседе с РИА Новости не исключил проведение Госдумой парламентских слушаний по данной теме.Глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова рассказала РИА Новости, что в группе также высказываются предложения об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, а депутат Яна Лантратова заявила, что вейпы и вовсе нужно запретить, в том числе и для взрослых.
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общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
09:31 20.01.2023 (обновлено: 12:18 20.01.2023)
 
Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России

Около 70 процентов читателей в опросе Володина выступили за полный запрет вейпов в России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос по теме регулирования вейпов в России, около 70% проголосовавших высказались за полный запрет, более 25% - за ужесточение продажи среди несовершеннолетних.
Володин предложил своим читателям три ответа: (1) ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним, (2) полностью запретить продажу вейпов, (3) все равно.
Полный запрет поддержали 69% проголосовавших, за ужесточение высказались 27% респондентов, ответили, что им все равно - 4%.
К настоящему времени в опросе приняли участие более 55 тысяч пользователей.
Опрос
Вы курите вейпы?
Проголосовали:14619
18 января, 16:07
В среду Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.
Созданная по поручению спикера Думы рабочая группа при главах трех профильных комитетов (по охране здоровья, по просвещению, по молодежной политике) приступила к обсуждению возможных инициатив, сообщил накануне РИА Новости глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Среди них - приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне, запрет рекламы, контроль за контрафактом.
Глава профильной группы Петр Толстой в четверг в беседе с РИА Новости не исключил проведение Госдумой парламентских слушаний по данной теме.
Глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова рассказала РИА Новости, что в группе также высказываются предложения об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, а депутат Яна Лантратова заявила, что вейпы и вовсе нужно запретить, в том числе и для взрослых.
Выставка Global vape - 2017 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 13:07
В Роспотребнадзоре прокомментировали идею о запрете вейпов
 
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