https://ria.ru/20230120/veypy-1846158021.html
Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России
Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России - РИА Новости, 20.01.2023
Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос по теме регулирования вейпов в России, около 70% проголосовавших высказались за полный РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:31
2023-01-20T09:31
2023-01-20T12:18
общество
вячеслав володин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос по теме регулирования вейпов в России, около 70% проголосовавших высказались за полный запрет, более 25% - за ужесточение продажи среди несовершеннолетних.Володин предложил своим читателям три ответа: (1) ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним, (2) полностью запретить продажу вейпов, (3) все равно.Полный запрет поддержали 69% проголосовавших, за ужесточение высказались 27% респондентов, ответили, что им все равно - 4%.К настоящему времени в опросе приняли участие более 55 тысяч пользователей.В среду Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.Созданная по поручению спикера Думы рабочая группа при главах трех профильных комитетов (по охране здоровья, по просвещению, по молодежной политике) приступила к обсуждению возможных инициатив, сообщил накануне РИА Новости глава комитета по молодежной политике Артем Метелев. Среди них - приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне, запрет рекламы, контроль за контрафактом.Глава профильной группы Петр Толстой в четверг в беседе с РИА Новости не исключил проведение Госдумой парламентских слушаний по данной теме.Глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова рассказала РИА Новости, что в группе также высказываются предложения об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, а депутат Яна Лантратова заявила, что вейпы и вовсе нужно запретить, в том числе и для взрослых.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вячеслав володин, россия, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ
09:31 20.01.2023 (обновлено: 12:18 20.01.2023)
Володин опубликовал опрос о регулировании вейпов в России
Около 70 процентов читателей в опросе Володина выступили за полный запрет вейпов в России
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале опрос
по теме регулирования вейпов в России, около 70% проголосовавших высказались за полный запрет, более 25% - за ужесточение продажи среди несовершеннолетних.
Володин предложил своим читателям три ответа: (1) ужесточить ответственность за незаконную продажу вейпов несовершеннолетним, (2) полностью запретить продажу вейпов, (3) все равно.
Полный запрет поддержали 69% проголосовавших, за ужесточение высказались 27% респондентов, ответили, что им все равно - 4%.
К настоящему времени в опросе приняли участие более 55 тысяч пользователей.
В среду Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения о возможном запрете вейпов. Роспотребнадзор, комментируя данную инициативу, заявил, что поддерживает любые инициативы, направленные на сохранение здоровья населения.
Созданная по поручению спикера Думы рабочая группа при главах трех профильных комитетов (по охране здоровья, по просвещению, по молодежной политике) приступила к обсуждению возможных инициатив, сообщил накануне РИА Новости глава комитета по молодежной политике Артем Метелев
. Среди них - приравнивание вейпов к сигаретам на законодательном уровне, запрет рекламы, контроль за контрафактом.
Глава профильной группы Петр Толстой
в четверг в беседе с РИА Новости не исключил проведение Госдумой парламентских слушаний по данной теме.
Глава комитета Думы по просвещению Ольга Казакова
рассказала РИА Новости, что в группе также высказываются предложения об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним, а депутат Яна Лантратова
заявила, что вейпы и вовсе нужно запретить, в том числе и для взрослых.