https://ria.ru/20230120/vagner-1846139111.html

Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков

Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков - РИА Новости, 20.01.2023

Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков

Боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России) и группу иностранных... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T03:34

2023-01-20T03:34

2023-01-20T03:50

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

донецкая народная республика

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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 янв - РИА Новости. Боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России) и группу иностранных наемников, среди которых был швед, уничтожили бойцы группы "Вагнера" на окраинах Артемовска в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости на месте событий боец группы "Вагнер"."Здесь (окраина Артемовска – ред.) идут окопы длиною практически в 1,5 километра. Это окопы "азовцев" и британских наемников. Точное количество не могу сказать, но "азовцев" человек 20 было и наемников (британских - ред.) - человек 18", - рассказал боец, показывая место уничтожения противника.Один из командиров подразделения группы "Вагнера" уточнил, что также в этом районе держали оборону боевики "Грузинского легиона"."Также здесь были грузинские наемники, так называемый "Грузинский легион", шведа недалеко отсюда с заправки принесли", - сообщил командир.Боевики "Грузинского легиона" стали скандально известны издевательствами и зверскими убийствами российских солдат. Часть наемников этого подразделения были уничтожены летом текущего года недалеко от Лисичанска в ЛНР.Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html

артемовск

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артемовск, россия, донецкая народная республика