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Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/vagner-1846139111.html
Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков
Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков - РИА Новости, 20.01.2023
Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков
Боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России) и группу иностранных... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T03:34
2023-01-20T03:50
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
донецкая народная республика
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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 янв - РИА Новости. Боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России) и группу иностранных наемников, среди которых был швед, уничтожили бойцы группы "Вагнера" на окраинах Артемовска в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости на месте событий боец группы "Вагнер"."Здесь (окраина Артемовска – ред.) идут окопы длиною практически в 1,5 километра. Это окопы "азовцев" и британских наемников. Точное количество не могу сказать, но "азовцев" человек 20 было и наемников (британских - ред.) - человек 18", - рассказал боец, показывая место уничтожения противника.Один из командиров подразделения группы "Вагнера" уточнил, что также в этом районе держали оборону боевики "Грузинского легиона"."Также здесь были грузинские наемники, так называемый "Грузинский легион", шведа недалеко отсюда с заправки принесли", - сообщил командир.Боевики "Грузинского легиона" стали скандально известны издевательствами и зверскими убийствами российских солдат. Часть наемников этого подразделения были уничтожены летом текущего года недалеко от Лисичанска в ЛНР.Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html
артемовск
россия
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артемовск, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика
03:34 20.01.2023 (обновлено: 03:50 20.01.2023)
 
Боец "Вагнера" показал место ликвидации иностранных боевиков

Боец "Вагнера" показал место ликвидации боевиков "Грузинского легиона" в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец группы "Вагнер"
Боец группы Вагнер - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец группы "Вагнер". Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 20 янв - РИА Новости. Боевиков "Грузинского легиона", порядка 20 боевиков украинского нацбатальона "Азов"* (террористическая организация, запрещена в России) и группу иностранных наемников, среди которых был швед, уничтожили бойцы группы "Вагнера" на окраинах Артемовска в ДНР, рассказал корреспонденту РИА Новости на месте событий боец группы "Вагнер".
"Здесь (окраина Артемовска – ред.) идут окопы длиною практически в 1,5 километра. Это окопы "азовцев" и британских наемников. Точное количество не могу сказать, но "азовцев" человек 20 было и наемников (британских - ред.) - человек 18", - рассказал боец, показывая место уничтожения противника.
Один из командиров подразделения группы "Вагнера" уточнил, что также в этом районе держали оборону боевики "Грузинского легиона".
"Также здесь были грузинские наемники, так называемый "Грузинский легион", шведа недалеко отсюда с заправки принесли", - сообщил командир.
Боевики "Грузинского легиона" стали скандально известны издевательствами и зверскими убийствами российских солдат. Часть наемников этого подразделения были уничтожены летом текущего года недалеко от Лисичанска в ЛНР.
Артемовск (украинское название - Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
* Запрещенная в России террористическая организация
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 23:02Специальная военная операция на Украине
Киев подтягивает тыловые войска в Артемовск, рассказал боец группы "Вагнер"
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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