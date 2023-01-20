Рейтинг@Mail.ru
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/usynovlenie-1846177039.html
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля - РИА Новости, 20.01.2023
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля
Госдума 16 февраля может обсудить законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:57
2023-01-20T11:17
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума 16 февраля может обсудить законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, следует из календаря рассмотрения вопросов палатой, размещенного в думской электронной базе.Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".Проект также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ."Предложенный законопроектом подход (когда не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка к перечню иностранных государств, утверждаемому правительством Российской Федерации) позволяет в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации, снять соответствующий запрет без внесения изменений в Семейный кодекс РФ", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
10:57 20.01.2023 (обновлено: 11:17 20.01.2023)
 
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля

ГД может 16 февраля обсудить запрет на усыновление сирот гражданами недружественных стран

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума 16 февраля может обсудить законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, следует из календаря рассмотрения вопросов палатой, размещенного в думской электронной базе.
Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".
Проект также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.
"Предложенный законопроектом подход (когда не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка к перечню иностранных государств, утверждаемому правительством Российской Федерации) позволяет в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации, снять соответствующий запрет без внесения изменений в Семейный кодекс РФ", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Женщины с колясками гуляют в Юнтоловском заказнике в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
30 декабря 2022, 15:48
Единое пособие на детей в 2023 году: условия получения и оформление
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала