https://ria.ru/20230120/usynovlenie-1846177039.html

ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля

ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля - РИА Новости, 20.01.2023

ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля

Госдума 16 февраля может обсудить законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:57

2023-01-20T10:57

2023-01-20T11:17

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума 16 февраля может обсудить законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, следует из календаря рассмотрения вопросов палатой, размещенного в думской электронной базе.Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".Проект также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ."Предложенный законопроектом подход (когда не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка к перечню иностранных государств, утверждаемому правительством Российской Федерации) позволяет в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации, снять соответствующий запрет без внесения изменений в Семейный кодекс РФ", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, госдума рф, общество