https://ria.ru/20230120/usynovlenie-1846177039.html
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля - РИА Новости, 20.01.2023
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля
Госдума 16 февраля может обсудить законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:57
2023-01-20T10:57
2023-01-20T11:17
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госдума 16 февраля может обсудить законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных, следует из календаря рассмотрения вопросов палатой, размещенного в думской электронной базе.Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".Проект также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении РФ, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ."Предложенный законопроектом подход (когда не обозначаются конкретные государства, а идет отсылка к перечню иностранных государств, утверждаемому правительством Российской Федерации) позволяет в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации, снять соответствующий запрет без внесения изменений в Семейный кодекс РФ", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
https://ria.ru/20221230/posobie-1842494901.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
10:57 20.01.2023 (обновлено: 11:17 20.01.2023)
ГД может рассмотреть проект об ограничениях на усыновление сирот 16 февраля
ГД может 16 февраля обсудить запрет на усыновление сирот гражданами недружественных стран