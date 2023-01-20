https://ria.ru/20230120/upts-1846336338.html

Митрополит привел подробности заседания Совбеза ООН по гонениям на УПЦ

Митрополит привел подробности заседания Совбеза ООН по гонениям на УПЦ - РИА Новости, 20.01.2023

Митрополит привел подробности заседания Совбеза ООН по гонениям на УПЦ

Мировое сообщество должно обратить внимание на факты репрессий украинских властей в отношении епископата, духовенства и мирян канонической Украинской... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T17:34

2023-01-20T17:34

2023-01-20T17:34

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Мировое сообщество должно обратить внимание на факты репрессий украинских властей в отношении епископата, духовенства и мирян канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил в интервью РИА Новости председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), выступивший с соответствующим докладом в Совбезе ООН. Первое в истории выступление иерарха Русской православной церкви (РПЦ) в Совете безопасности ООН прошло по видеосвязи в ходе заседания Совбеза вечером 17 января (в ночь на 18 января по московскому времени). Заседание было созвано по инициативе постпреда России при ООН Василия Небензи в связи с преследованием инакомыслящих на Украине и гонениями на каноническую УПЦ. "Одним из двух основных докладов был мой, и в нем, говоря об актуальном положении Церкви на Украине, я сознательно избегал богословско-канонических нюансов, принимая во внимание статус площадки, а основной акцент сделал на изложение фактов нарушения властями Украины прав верующих крупнейшей конфессии этой страны. Я сделал все возможное для того, чтобы привлечь внимание общественности к гонениям, которые сегодня обрушиваются на Украинскую православную церковь. Надеюсь, мировое сообщество обратит наконец внимание на ужасающую ситуацию, в которой находятся православные верующие на Украине", - сказал РИА Новости митрополит Антоний, отвечая на вопрос об ожидаемом результате своего доклада. Нарушения прав человекаНа заседании СБ ООН он рассказал о "противоправных действиях властей Украины", нарушающих права и свободы верующих, нормы конституции страны и международных актов. В их числе "массовые обыски" СБУ в монастырях и общинах, уголовные дела "по надуманным причинам" против епископата и священников, "клеветнические слухи" в СМИ, "безосновательные обвинения в антигосударственной деятельности", рейдерские захваты храмов (только за 2022 год захвачено 129 храмов УПЦ), закон об изменении названия Украинской православной церкви "с легко опознаваемой целью отчуждения ее имущества" и еще семь зарегистрированных законопроектов, "направленных на ограничение прав или ликвидацию" УПЦ, информационный фон, ведущий к случаям насилия, поджогов, избиений и покушений на убийство "иногда прямо в храмах". Выступление митрополита Антония в Совбезе ООН состоялось, по его словам, "в контексте исполнения решения Священного синода" Русской православной церкви. На декабрьском, итоговом в 2022 году заседании синод РПЦ обсуждал положение канонической Украинской церкви. "Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Священного синода с глубокой озабоченностью воспринимают новости, которые продолжают поступать с Украины, - о репрессиях в отношении служителей канонической Церкви, о дискриминационных законопроектах, призванных ограничить деятельность Украинской православной церкви, а в конечном итоге ее уничтожить. В качестве одного из решений синода была обозначена необходимость привлечения внимания международной общественности – не только деятелей поместных православных Церквей и иных христианских конфессий, но и международных общественных институций – к вопиющим нарушениям прав человека на Украине. А свобода исповедовать религию - это фундаментальное право человека", - констатировал митрополит Антоний. Молчание мирового сообществаНа Украине, продолжил собеседник агентства, идут "масштабные гонения" на УПЦ, но мировое сообщество на это не реагирует. "Те законодательные инициативы, которые сегодня принимаются украинским государством, действия, направленные на запугивание епископата, духовенства и верующих Украинской православной церкви, рейдерские захваты храмов, отъем церковного имущества – все это достаточно публичные мероприятия, открыто осуществляемые украинской властью. Но мы видим, что происходящее покрывается молчанием со стороны абсолютного большинства мирового сообщества", - отметил митрополит Антоний. Он надеется, что на приведенные им факты будет обращено внимание - и это поможет "защитить Украинскую православную церковь, ее духовенство и верующих, которые в нынешней очень непростой ситуации борются за свое право на существование". Отвечая на вопрос о впечатлениях от хода заседания СБ ООН и первой реакции слушателей на свой доклад, митрополит Антоний отметил, что многие выступавшие члены Совета безопасности ООН так или иначе обращались затем к его выступлению и благодарили за представленный брифинг. Говорили, добавил он, о том, что приняли во внимание информацию. "Но, как я убедился, слушая выступавших, у них были уже заранее заготовленные тексты, которые, за небольшим исключением, мало соотносились с темой заседания и с теми вопросами, что я затронул в своем докладе. Дискуссии по итогам прозвучавших сообщений не состоялось. К сожалению, ход этого заседания во многом вписывается в принятую сегодня пресловутую систему двойных стандартов", - сказал представитель РПЦ. Правильная реакцияТем не менее, он полагает, что "реакция может быть не моментальной и не спонтанной". "Надеюсь, то, о чем я сказал, затем станет предметом размышления - и, дай Бог, правильной реакции со стороны тех, кто призван нести ответственность за то, чтобы права человека, права верующих на осуществление своих религиозных потребностей в полной мере соблюдались, в том числе на Украине", - добавил митрополит Антоний. На вопрос об опубликованном незадолго до заседания СБ ООН по Украине заявлении Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви, в котором утверждается, что она не просила никого из представителей России выступать от ее имени, митрополит Антоний отметил, что "оно не удивило". "Украинское государство уже несколько десятилетий методично и последовательно борется с Украинской православной церковью, методы работы украинских спецслужб хорошо известны: угрозы, шантаж, искусственно фабрикуемые уголовные дела, перспектива принудительного лишения гражданства. Понятно, в какой обстановке рождаются подобные комментарии", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1846116857.html

https://ria.ru/20230118/upts-1845609158.html

https://ria.ru/20230118/upts-1845612131.html

https://ria.ru/20230114/lavra-1844890140.html

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русская православная церковь, украинская православная церковь, украина, россия, оон, василий небензя