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В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846391796.html
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией - РИА Новости, 20.01.2023
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией
Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T21:04
2023-01-20T23:19
в мире
марк милли
украина
вооруженные силы сша
сша
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.О завершении боевых действий посредством переговоров говорили руководство США, Украины и большинство европейских лидеров, пояснил военный. По его словам, обе стороны уже понесли серьезные потери."Рано или поздно должны состояться переговоры", — подчеркнул Милли.Глава Генштаба ВС США указал, что в военном отношении "это очень и очень трудная битва"."С военной точки зрения я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории", — высказался американский военный.Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы ВСУ продолжали боевые действия, поставляют вооружения и готовят украинских военных на своей территории.В конце прошлого года Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".В Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html
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в мире, марк милли, украина, вооруженные силы сша, сша, россия, владимир путин, министерство обороны сша, германия, владимир зеленский
В мире, Марк Милли, Украина, Вооруженные силы США, США, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Министерство обороны США, Германия, Владимир Зеленский
21:04 20.01.2023 (обновлено: 23:19 20.01.2023)
 
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией

Генерал ВС США Милли: Украине будет очень сложно вытеснить российские силы в 2023 году

© AP Photo / Lauren Victoria BurkeГенерал Марк Милли
Генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Эта война, как и многие другие, должна закончиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров", — отметил он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Германии встречи контактной группы по поддержке Киева.

О завершении боевых действий посредством переговоров говорили руководство США, Украины и большинство европейских лидеров, пояснил военный. По его словам, обе стороны уже понесли серьезные потери.
"Рано или поздно должны состояться переговоры", — подчеркнул Милли.
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18 января, 10:55Специальная военная операция на Украине
Медведев назвал условия для новых переговоров с Украиной
Глава Генштаба ВС США указал, что в военном отношении "это очень и очень трудная битва".
"С военной точки зрения я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории", — высказался американский военный.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.
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Украина исключила для себя возможность переговоров, заявили в Кремле
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы ВСУ продолжали боевые действия, поставляют вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В конце прошлого года Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".
В Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМарк МиллиУкраинаВооруженные силы СШАСШАРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны СШАГерманияВладимир Зеленский
 
 
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