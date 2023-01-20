21:04 20.01.2023 (обновлено: 23:19 20.01.2023)
В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией
Генерал ВС США Милли: Украине будет очень сложно вытеснить российские силы в 2023 году
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeГенерал Марк Милли
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Генерал Марк Милли. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
"Эта война, как и многие другие, должна закончиться посредством достигнутого в переговорах соглашения, пора русским и украинцам сесть за стол переговоров", — отметил он на пресс-конференции по итогам прошедшей в Германии встречи контактной группы по поддержке Киева.
О завершении боевых действий посредством переговоров говорили руководство США, Украины и большинство европейских лидеров, пояснил военный. По его словам, обе стороны уже понесли серьезные потери.
"Рано или поздно должны состояться переговоры", — подчеркнул Милли.
Глава Генштаба ВС США указал, что в военном отношении "это очень и очень трудная битва".
"С военной точки зрения я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории", — высказался американский военный.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы ВСУ продолжали боевые действия, поставляют вооружения и готовят украинских военных на своей территории.
В конце прошлого года Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".
В Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.