https://ria.ru/20230120/ukraina-1846391796.html

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией - РИА Новости, 20.01.2023

В Пентагоне заявили, что конфликт на Украине должен закончиться дипломатией

Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T21:04

2023-01-20T21:04

2023-01-20T23:19

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специальная военная операция на украине

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться дипломатическим путем, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.О завершении боевых действий посредством переговоров говорили руководство США, Украины и большинство европейских лидеров, пояснил военный. По его словам, обе стороны уже понесли серьезные потери."Рано или поздно должны состояться переговоры", — подчеркнул Милли.Глава Генштаба ВС США указал, что в военном отношении "это очень и очень трудная битва"."С военной точки зрения я по-прежнему считаю, что в этом году будет очень-очень трудно вытеснить российские силы со всей украинской территории", — высказался американский военный.Пресс-секретарь Владимира Зеленского ранее заявил, что Украина не отказывается от переговоров с Россией, но говорит о том, что они должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе выплате репараций.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "не будет никакого "Минска-3". При этом западные страны все чаще выступают за то, чтобы ВСУ продолжали боевые действия, поставляют вооружения и готовят украинских военных на своей территории.В конце прошлого года Владимир Путин отмечал, что "мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках, но это их дело — не мы же отказываемся от переговоров, а они".В Кремле подчеркивали, что мирное соглашение должно учитывать вхождение новых регионов в состав России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230118/medvedev-1845653478.html

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845627476.html

https://ria.ru/20230120/nastuplenie-1846384397.html

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