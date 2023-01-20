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В Киеве заявили, что Путин напугал Байдена и поменял его курс по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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В Киеве заявили, что Путин напугал Байдена и поменял его курс по Украине
В Киеве заявили, что Путин напугал Байдена и поменял его курс по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В Киеве заявили, что Путин напугал Байдена и поменял его курс по Украине
Предупреждения президента России Владимира Путина о негативных последствиях поставок оружия ВСУ заставили американского лидера Джо Байдена поменять курс по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T17:27
2023-01-20T18:15
политика
украина
сша
россия
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Предупреждения президента России Владимира Путина о негативных последствиях поставок оружия ВСУ заставили американского лидера Джо Байдена поменять курс по Украине, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.Соскин назвал глупыми отговорками утверждения американских чиновников о том, что танки Abrams сложны в обслуживании. Такая боевая техника стоит на вооружении очень многих стран мира, среди которых Кувейт, Ирак, Египет и Саудовская Аравия."Германия нам говорит: "Не дадим "Леопарды". Байден говорит: "Мы "Абрамсы" не дадим, они тяжелые". Это все, дорогие мои, брехня. Причем, видите, настолько тупые при власти на Украине стоят артисты, &lt;…&gt; что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где эти "Абрамсы" есть и что они делали", — резюмировал экс-советник.Украина неоднократно требовала у Штатов и Германии предоставить бронетехнику для наступательных действий. Как сегодня сообщили в контактной группе стран НАТО по поддержке Киева, союзникам не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard для ВСУ. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.Газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Вашингтон не планирует отдавать танки Abrams по техническим причинам. Они весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью. Кроме того, американские бронемашины склонны к поломкам и требуют серьезного опыта в обслуживании, указали журналисты.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику для Украины, станут законной целью для ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что государства альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
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политика, украина, сша, россия, джо байден, владимир путин
Политика, Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин
17:27 20.01.2023 (обновлено: 18:15 20.01.2023)
 
В Киеве заявили, что Путин напугал Байдена и поменял его курс по Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: предупреждение Путина об оружии для ВСУ напугало Байдена

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Предупреждения президента России Владимира Путина о негативных последствиях поставок оружия ВСУ заставили американского лидера Джо Байдена поменять курс по Украине, рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

"Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и Шольц <...> нам ничего не дадут", — предположил эксперт.

Соскин назвал глупыми отговорками утверждения американских чиновников о том, что танки Abrams сложны в обслуживании. Такая боевая техника стоит на вооружении очень многих стран мира, среди которых Кувейт, Ирак, Египет и Саудовская Аравия.
"Германия нам говорит: "Не дадим "Леопарды". Байден говорит: "Мы "Абрамсы" не дадим, они тяжелые". Это все, дорогие мои, брехня. Причем, видите, настолько тупые при власти на Украине стоят артисты, <…> что они даже мозги не могут включить и посмотреть, где эти "Абрамсы" есть и что они делали", — резюмировал экс-советник.
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Украина неоднократно требовала у Штатов и Германии предоставить бронетехнику для наступательных действий. Как сегодня сообщили в контактной группе стран НАТО по поддержке Киева, союзникам не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Leopard для ВСУ. При этом новый министр обороны Германии Борис Писториус пообещал, что Берлин и далее будет рассматривать этот вопрос.
Газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника сообщила, что Вашингтон не планирует отдавать танки Abrams по техническим причинам. Они весят 55 тонн и работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с огромной скоростью. Кроме того, американские бронемашины склонны к поломкам и требуют серьезного опыта в обслуживании, указали журналисты.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений ВСУ. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы и военную технику для Украины, станут законной целью для ВКС. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что государства альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
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