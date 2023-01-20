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СМИ: США готовят подлый удар в спину Зеленскому в обмен на оружие - РИА Новости, 20.01.2023
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СМИ: США готовят подлый удар в спину Зеленскому в обмен на оружие
СМИ: США готовят подлый удар в спину Зеленскому в обмен на оружие - РИА Новости, 20.01.2023
СМИ: США готовят подлый удар в спину Зеленскому в обмен на оружие
США могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов страны взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву, написала обозреватель NDP Ханна... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:37
2023-01-20T15:44
политика
владимир зеленский
украина
польша
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов страны взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву, написала обозреватель NDP Ханна Крамер.По ее мнению, Вашингтон пойдет на этот шаг в обмен на согласие Варшавы взять на себя финансовые расходы обанкротившегося украинского правительства, задолжавшего 150 миллиардов долларов. Наиболее богатые и промышленно развитые регионы страны перешли в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский лишился львиной доли доходов и держится на плаву лишь благодаря американским траншам, уточнила публицист."Именно этот тонущий корабль наши американские друзья хотят навязать дуракам из (правящей партии Польши. — Прим. ред.) "Права и справедливости"!" — посетовала Крамер.По мнению журналистки, Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство, но, поскольку США никогда не прощают долгов, Польша, как новый владелец аннексированных территорий, будет вынуждена выплатить Вашингтону все кредиты Киева до последнего цента.После начала российской спецоперации США и их союзники по НАТО снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок боевой техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для ВКС.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230119/zelenskiy-1845997132.html
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политика, владимир зеленский, украина, польша, сша, вооруженные силы украины
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Польша, США, Вооруженные силы Украины
15:37 20.01.2023 (обновлено: 15:44 20.01.2023)
 
СМИ: США готовят подлый удар в спину Зеленскому в обмен на оружие

NDP: США отдадут Западную Украину Польше в обмен на погашение долгов Киева Варшавой

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. США могут разделить Украину и передать Польше несколько западных регионов страны взамен на финансовую помощь Варшавы Киеву, написала обозреватель NDP Ханна Крамер.

"Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!" — предположила автор статьи.

По ее мнению, Вашингтон пойдет на этот шаг в обмен на согласие Варшавы взять на себя финансовые расходы обанкротившегося украинского правительства, задолжавшего 150 миллиардов долларов. Наиболее богатые и промышленно развитые регионы страны перешли в состав России. Президент Украины Владимир Зеленский лишился львиной доли доходов и держится на плаву лишь благодаря американским траншам, уточнила публицист.
"Именно этот тонущий корабль наши американские друзья хотят навязать дуракам из (правящей партии Польши. — Прим. ред.) "Права и справедливости"!" — посетовала Крамер.
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По мнению журналистки, Украина скоро перестанет существовать как самостоятельное государство, но, поскольку США никогда не прощают долгов, Польша, как новый владелец аннексированных территорий, будет вынуждена выплатить Вашингтону все кредиты Киева до последнего цента.
После начала российской спецоперации США и их союзники по НАТО снабдили ВСУ оружием на миллиарды долларов. Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок боевой техники Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для ВКС.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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