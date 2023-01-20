https://ria.ru/20230120/ukraina-1846231128.html

На Украине "дерусифицировали" более двух тысяч топонимов

На Украине "дерусифицировали" более двух тысяч топонимов - РИА Новости, 20.01.2023

На Украине "дерусифицировали" более двух тысяч топонимов

Власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна". РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:05

2023-01-20T13:05

2023-01-20T15:06

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Власти Украины переименовали в прошлом году 2213 топонимов в рамках кампании по "дерусификации" страны, сообщает в пятницу интернет-издание "Страна". "В целом в 33 украинских городах переименовали за военный год более 2213 топонимов. Киев стал лидером по количеству переименований за последний год, свидетельствует инфографика Transparency International Ukraine. В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов", - сообщает издание в Telegram-канале. По информации из инфографики, опубликованной изданием, следует, что в пятерку "лидеров" также попали город Винница, где переименовали 232 названия, Кривой Рог - 183 названия, Каменское - 183 и город Сумы -179 названий. Ранее украинский институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, украина, россия, киев