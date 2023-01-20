https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219729.html
Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою, заявил Песков
Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2023
Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою, заявил Песков
Конфликт на Украине развивается по восходящей, Запад привержен драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:35
2023-01-20T12:35
2023-01-20T13:57
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине развивается по восходящей, Запад привержен драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он (конфликт) действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности. Мы собственно видим приверженность заблуждению, драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что "это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть". "Мы в этом уверены. И в этом не может быть никаких сомнений. И поэтому все это действительно приводит к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали", - заключил Песков.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Россия, НАТО, В мире
12:35 20.01.2023 (обновлено: 13:57 20.01.2023)
Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою, заявил Песков
Песков: Запад драматически заблуждается о возможности успеха Украины на поле боя