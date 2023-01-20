https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219729.html

Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою, заявил Песков

Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2023

Запад привержен заблуждению о возможности успеха Киева в бою, заявил Песков

Конфликт на Украине развивается по восходящей, Запад привержен драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:35

2023-01-20T12:35

2023-01-20T13:57

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине развивается по восходящей, Запад привержен драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Он (конфликт) действительно развивается по восходящей спирали. Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли продолжать рост этой вовлеченности. Мы собственно видим приверженность заблуждению, драматическому заблуждению о возможности для Украины иметь какой-то успех на поле боя", - сказал Песков журналистам. Он подчеркнул, что "это драматическое заблуждение западного сообщества, которое заставит еще неоднократно пожалеть". "Мы в этом уверены. И в этом не может быть никаких сомнений. И поэтому все это действительно приводит к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали", - заключил Песков.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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Варвара Скокшина

киев, украина, россия, нато, в мире