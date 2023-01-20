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В США остудили пыл двух европейских премьеров из-за громких слов об Украине - РИА Новости, 20.01.2023
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В США остудили пыл двух европейских премьеров из-за громких слов об Украине
В США остудили пыл двух европейских премьеров из-за громких слов об Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В США остудили пыл двух европейских премьеров из-за громких слов об Украине
Обозреватель американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра раскритиковал премьер-министров Эстонии и Финляндии Каю Каллас и Санну Марин за... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:02
2023-01-20T15:33
кая каллас
санна марин
владимир путин
украина
россия
эстония
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Обозреватель американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра раскритиковал премьер-министров Эстонии и Финляндии Каю Каллас и Санну Марин за агрессивную поддержку киевского режима, ведущую к эскалации украинского кризиса.По его мнению, оба политика, как и другие проукраинские лоббисты, создают опасную риторическую базу для убеждения западных стран еще более непосредственно вмешаться в украинский конфликт, например способствовать началу боевых действий в Крыму, всеми силами "вытеснить" Россию из Крыма и Донбасса, а также не допустить мирного договора на российских условиях."Это безумие. Еще ничего не кончено, и Украина не побеждает. Страна не может прожить и дня без поддержки иностранных покровителей, настолько, что ее правительство и Пенсионный фонд оплачиваются американскими налогоплательщиками. Украина и Россия продолжают сражения. Однако только одна сторона из двух полностью зависит от иностранной щедрости, тем самым передавая рычаги эскалации своим великим донорам. Чтобы перевести это в неакадемические международные отношения, скажем: те, кто платит, контролируют игру", — предостерег Майтра.При этом, напомнил автор статьи, Кая Каллас — дочь бывшего заместителя главного редактора ведущей газеты Коммунистической партии Эстонии и члена Верховного Совета Советского Союза Слима Калласа, что делает ее нападки против России, которая якобы подавляла Эстонию, смехотворными.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846159142.html
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кая каллас, санна марин, владимир путин, украина, россия, эстония, санкции в отношении россии, в мире
Кая Каллас, Санна Марин, Владимир Путин, Украина, Россия, Эстония, Санкции в отношении России, В мире
11:02 20.01.2023 (обновлено: 15:33 20.01.2023)
 
В США остудили пыл двух европейских премьеров из-за громких слов об Украине

TAC: премьеры Эстонии и Финляндии убеждают Запад развязать конфликт в Крыму

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Обозреватель американского журнала The American Conservative Сумантра Майтра раскритиковал премьер-министров Эстонии и Финляндии Каю Каллас и Санну Марин за агрессивную поддержку киевского режима, ведущую к эскалации украинского кризиса.
По его мнению, оба политика, как и другие проукраинские лоббисты, создают опасную риторическую базу для убеждения западных стран еще более непосредственно вмешаться в украинский конфликт, например способствовать началу боевых действий в Крыму, всеми силами "вытеснить" Россию из Крыма и Донбасса, а также не допустить мирного договора на российских условиях.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
09:39
Американский офицер сообщил Украине плохие новости
"Это безумие. Еще ничего не кончено, и Украина не побеждает. Страна не может прожить и дня без поддержки иностранных покровителей, настолько, что ее правительство и Пенсионный фонд оплачиваются американскими налогоплательщиками. Украина и Россия продолжают сражения. Однако только одна сторона из двух полностью зависит от иностранной щедрости, тем самым передавая рычаги эскалации своим великим донорам. Чтобы перевести это в неакадемические международные отношения, скажем: те, кто платит, контролируют игру", — предостерег Майтра.
При этом, напомнил автор статьи, Кая Каллас — дочь бывшего заместителя главного редактора ведущей газеты Коммунистической партии Эстонии и члена Верховного Совета Советского Союза Слима Калласа, что делает ее нападки против России, которая якобы подавляла Эстонию, смехотворными.
"Интерес Украины состоит в том, чтобы защититься, и для этого попытаться максимально привлечь Запад. Интерес Запада состоит в том, чтобы избежать ядерной войны, своей неплатежеспособности и перегрузки, обескровливая Россию. Эти интересы принципиально несовместимы, и в какой-то момент они вступят в противоречие друг с другом. Этот момент уже приближается. <...> Говоря образно, попытки таких фигур, как Марин и Каллас, делать громкие заявления и потрясывать чужой большой дубинкой, невыносимы. Это раздражающее сочетание ханжества, высокомерия, исторического невежества, философская неумелость и непрекращающийся поток требований", — заключил Майтра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:55
СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2
 
Кая КалласСанна МаринВладимир ПутинУкраинаРоссияЭстонияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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