https://ria.ru/20230120/ukraina-1846159142.html
Американский офицер сообщил Украине плохие новости
Американский офицер сообщил Украине плохие новости - РИА Новости, 20.01.2023
Американский офицер сообщил Украине плохие новости
Новые вооружения и техника НАТО не помогут Украине, несмотря на ожидания Запада и Киева, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:39
2023-01-20T09:39
2023-01-20T13:46
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новые вооружения и техника НАТО не помогут Украине, несмотря на ожидания Запада и Киева, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."По мере того как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания", — отметил автор материала.Несмотря на всеобщее мнение, что новое оружие для Украины поможет стране в конфликте с Россией, наличия более сложного оборудования недостаточно для достижения успеха, добавил обозреватель.По его мнению, многие ошибочно сравнивают получение нового оружия с тем, как это происходит в современных военных видеоиграх, в которых игроки легко и сразу же могут использовать мощное вооружение. Но это совсем не так в реальном мире.Для эффективного использования любого военного оборудования необходимы полная подготовка и опыт, подчеркнул офицер. Кроме того, даже при наличии квалифицированных экипажей техника должна быть обеспечена достаточным количеством топлива и боеприпасов, правильно и регулярно обслуживаться, иначе даже самое лучшее оружие станет малопригодным для использования.По мнению Дэвиса, без опыта и соответствующих знаний украинцам будет очень трудно добиться успеха на поле боя с новым вооружением, которое они так отчаянно требуют от западных стран.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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украина, киев, сша, вооруженные силы украины, нато, в мире
Украина, Киев, США, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
09:39 20.01.2023 (обновлено: 13:46 20.01.2023)
Американский офицер сообщил Украине плохие новости
Подполковник армии США Дэвис: поставки оружия НАТО Киеву не помогут изменить ход конфликта
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Новые вооружения и техника НАТО не помогут Украине, несмотря на ожидания Запада и Киева, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive
.
"По мере того как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания", — отметил автор материала.
Несмотря на всеобщее мнение, что новое оружие для Украины поможет стране в конфликте с Россией
, наличия более сложного оборудования недостаточно для достижения успеха, добавил обозреватель.
По его мнению, многие ошибочно сравнивают получение нового оружия с тем, как это происходит в современных военных видеоиграх, в которых игроки легко и сразу же могут использовать мощное вооружение. Но это совсем не так в реальном мире.
Для эффективного использования любого военного оборудования необходимы полная подготовка и опыт, подчеркнул офицер. Кроме того, даже при наличии квалифицированных экипажей техника должна быть обеспечена достаточным количеством топлива и боеприпасов, правильно и регулярно обслуживаться, иначе даже самое лучшее оружие станет малопригодным для использования.
По мнению Дэвиса, без опыта и соответствующих знаний украинцам будет очень трудно добиться успеха на поле боя с новым вооружением, которое они так отчаянно требуют от западных стран.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва
со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.