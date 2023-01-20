https://ria.ru/20230120/ukraina-1846159142.html

Американский офицер сообщил Украине плохие новости

Американский офицер сообщил Украине плохие новости - РИА Новости, 20.01.2023

Американский офицер сообщил Украине плохие новости

Новые вооружения и техника НАТО не помогут Украине, несмотря на ожидания Запада и Киева, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:39

2023-01-20T09:39

2023-01-20T13:46

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Новые вооружения и техника НАТО не помогут Украине, несмотря на ожидания Запада и Киева, написал подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."По мере того как Украине обещают все больше современных видов вооружений НАТО, многие уверены, что ход битвы скоро изменится в пользу Киева. Но более внимательное изучение предлагаемого оружия и глубокое понимание того, как работает современная бронетехника, должны умерить ожидания", — отметил автор материала.Несмотря на всеобщее мнение, что новое оружие для Украины поможет стране в конфликте с Россией, наличия более сложного оборудования недостаточно для достижения успеха, добавил обозреватель.По его мнению, многие ошибочно сравнивают получение нового оружия с тем, как это происходит в современных военных видеоиграх, в которых игроки легко и сразу же могут использовать мощное вооружение. Но это совсем не так в реальном мире.Для эффективного использования любого военного оборудования необходимы полная подготовка и опыт, подчеркнул офицер. Кроме того, даже при наличии квалифицированных экипажей техника должна быть обеспечена достаточным количеством топлива и боеприпасов, правильно и регулярно обслуживаться, иначе даже самое лучшее оружие станет малопригодным для использования.По мнению Дэвиса, без опыта и соответствующих знаний украинцам будет очень трудно добиться успеха на поле боя с новым вооружением, которое они так отчаянно требуют от западных стран.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846151125.html

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украина, киев, сша, вооруженные силы украины, нато, в мире