https://ria.ru/20230120/ukraina-1846151125.html

Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии

Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии - РИА Новости, 20.01.2023

Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии

Украина не сохранится в своих изначальных границах, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:31

2023-01-20T08:31

2023-01-20T10:39

в мире

вальдемар гердт

украина

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Украина не сохранится в своих изначальных границах, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Гердт указал, что Киев потерял возможность сохранить территориальную целостность страны."Был шанс сесть за стол переговоров, когда Турция предлагала, но тогда Вашингтон запретил. На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца", — отметил политик. По его мнению, будущее Украины будет решаться на послевоенной конференции.Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, ранее находившиеся под контролем Киева, вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.В Москве неоднократно подчеркивали, что жители этих регионов проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20230120/krym-1846142142.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вальдемар гердт, украина, германия