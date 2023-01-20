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Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии - РИА Новости, 20.01.2023
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Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии
Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии - РИА Новости, 20.01.2023
Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии
Украина не сохранится в своих изначальных границах, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии"... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:31
2023-01-20T10:39
в мире
вальдемар гердт
украина
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Украина не сохранится в своих изначальных границах, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Гердт указал, что Киев потерял возможность сохранить территориальную целостность страны."Был шанс сесть за стол переговоров, когда Турция предлагала, но тогда Вашингтон запретил. На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца", — отметил политик. По его мнению, будущее Украины будет решаться на послевоенной конференции.Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, ранее находившиеся под контролем Киева, вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.В Москве неоднократно подчеркивали, что жители этих регионов проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20230120/krym-1846142142.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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в мире, вальдемар гердт, украина, германия
В мире, Вальдемар Гердт, Украина, Германия
08:31 20.01.2023 (обновлено: 10:39 20.01.2023)
 
Украина не сохранится в изначальных границах, заявили в Германии

Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт заявил, что Украина не сможет вернуть свои старые границы

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Украина не сохранится в своих изначальных границах, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага Германии, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
"Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом", — сказал он.
Гердт указал, что Киев потерял возможность сохранить территориальную целостность страны.
"Был шанс сесть за стол переговоров, когда Турция предлагала, но тогда Вашингтон запретил. На сегодня замороженный конфликт будет вести только к эскалации, поэтому он должен быть завершен до конца", — отметил политик.
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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В Крыму пообещали "сполна ударить в ответ" в случае атаки Киева
По его мнению, будущее Украины будет решаться на послевоенной конференции.
Крым, Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, ранее находившиеся под контролем Киева, вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов.
В Москве неоднократно подчеркивали, что жители этих регионов проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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