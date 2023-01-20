20:04 20.01.2023 (обновлено: 20:41 20.01.2023)
Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО
Express: указ Путина о торпедах "Посейдон" окажет огромное стратегическое влияние на НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Распоряжение Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед "Посейдон", способных вызвать цунами, повлияет на НАТО, написал обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.
"Полностью функционирующий "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние", — говорится в статье.
Торпеда сможет плыть со скоростью около 200 километров в час, маневрировать и оставаться незамеченной, что не позволит существующим системам НАТО обнаружить и перехватить ее, напомнил автор. Одним из ключевых компонентов станет ядерная силовая установка, благодаря которой устройство преодолеет любое расстояние. При достижении цели торпеда срабатывает и создает волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника.
"Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам", — подытожил Гупта.
Российский лидер впервые объявил о проектировании "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.
В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.