https://ria.ru/20230120/ukaz-1846381971.html

Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО

Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО - РИА Новости, 20.01.2023

Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО

Распоряжение Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед "Посейдон", способных вызвать цунами, повлияет на НАТО, написал обозреватель британской... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:04

2023-01-20T20:04

2023-01-20T20:41

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Распоряжение Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед "Посейдон", способных вызвать цунами, повлияет на НАТО, написал обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.Торпеда сможет плыть со скоростью около 200 километров в час, маневрировать и оставаться незамеченной, что не позволит существующим системам НАТО обнаружить и перехватить ее, напомнил автор. Одним из ключевых компонентов станет ядерная силовая установка, благодаря которой устройство преодолеет любое расстояние. При достижении цели торпеда срабатывает и создает волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника."Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам", — подытожил Гупта.Российский лидер впервые объявил о проектировании "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846334693.html

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политика, россия, нато, владимир путин, москва