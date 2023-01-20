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Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО - РИА Новости, 20.01.2023
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Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО
Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО - РИА Новости, 20.01.2023
Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО
Распоряжение Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед "Посейдон", способных вызвать цунами, повлияет на НАТО, написал обозреватель британской... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T20:04
2023-01-20T20:41
политика
россия
нато
владимир путин
москва
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Распоряжение Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед "Посейдон", способных вызвать цунами, повлияет на НАТО, написал обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.Торпеда сможет плыть со скоростью около 200 километров в час, маневрировать и оставаться незамеченной, что не позволит существующим системам НАТО обнаружить и перехватить ее, напомнил автор. Одним из ключевых компонентов станет ядерная силовая установка, благодаря которой устройство преодолеет любое расстояние. При достижении цели торпеда срабатывает и создает волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника."Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам", — подытожил Гупта.Российский лидер впервые объявил о проектировании "Посейдона" в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие подводные беспилотные аппараты смогут поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. "Посейдоны" установят на многоцелевые атомные подводные лодки классов "Белгород" и "Хабаровск", характеристики которых засекречены.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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политика, россия, нато, владимир путин, москва
Политика, Россия, НАТО, Владимир Путин, Москва
20:04 20.01.2023 (обновлено: 20:41 20.01.2023)
 
Express: указ Путина окажет невероятное стратегическое влияние на НАТО

Express: указ Путина о торпедах "Посейдон" окажет огромное стратегическое влияние на НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Распоряжение Владимира Путина о разработке передовых ядерных торпед "Посейдон", способных вызвать цунами, повлияет на НАТО, написал обозреватель британской газеты Express Рохан Гупта.
"Полностью функционирующий "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние", — говорится в статье.
Торпеда сможет плыть со скоростью около 200 километров в час, маневрировать и оставаться незамеченной, что не позволит существующим системам НАТО обнаружить и перехватить ее, напомнил автор. Одним из ключевых компонентов станет ядерная силовая установка, благодаря которой устройство преодолеет любое расстояние. При достижении цели торпеда срабатывает и создает волну цунами, способную потопить побережье потенциального противника.
"Сегодня в мире нет оружия, которое могло бы противостоять этим системам", — подытожил Гупта.
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В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других государств. При этом, как отметили в Кремле, Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых стран в Североатлантический альянс и дестабилизации границ.
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