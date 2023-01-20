https://ria.ru/20230120/ucheniya-1846175194.html

Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО

Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО - РИА Новости, 20.01.2023

Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО

Белорусские и российские авиационные подразделения на учениях в Белоруссии отрабатывают подавление ПВО условного противника и поражение пунктов управления,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:51

2023-01-20T10:51

2023-01-20T10:51

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безопасность

белоруссия

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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белорусские и российские авиационные подразделения на учениях в Белоруссии отрабатывают подавление ПВО условного противника и поражение пунктов управления, сообщило в пятницу минобороны республики. Летно-тактические учения подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск Союзного государства, проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля. Главной целью заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. "Летные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне (Брестская область), в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника, при этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Отмечается, что с аэродрома "Мачулищи" под Минском самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управление экипажами многоцелевых истребителей. По данным министерства, в пятницу в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации авиационные подразделения продолжают выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.

https://ria.ru/20230115/minsk-1845058857.html

https://ria.ru/20230112/gruppirovka-1844454569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия