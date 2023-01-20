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Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО - РИА Новости, 20.01.2023
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Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО
Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО - РИА Новости, 20.01.2023
Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО
Белорусские и российские авиационные подразделения на учениях в Белоруссии отрабатывают подавление ПВО условного противника и поражение пунктов управления,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:51
2023-01-20T10:51
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
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МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белорусские и российские авиационные подразделения на учениях в Белоруссии отрабатывают подавление ПВО условного противника и поражение пунктов управления, сообщило в пятницу минобороны республики. Летно-тактические учения подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск Союзного государства, проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля. Главной целью заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. "Летные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне (Брестская область), в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника, при этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства. Отмечается, что с аэродрома "Мачулищи" под Минском самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управление экипажами многоцелевых истребителей. По данным министерства, в пятницу в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации авиационные подразделения продолжают выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.
https://ria.ru/20230115/minsk-1845058857.html
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безопасность, белоруссия, россия
Союзное государство, Безопасность, Белоруссия, Россия
10:51 20.01.2023
 
Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО

Российские и белорусские летчики на совместных учениях отрабатывают подавление ПВО

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМногоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии
Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белорусские и российские авиационные подразделения на учениях в Белоруссии отрабатывают подавление ПВО условного противника и поражение пунктов управления, сообщило в пятницу минобороны республики.
Летно-тактические учения подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск Союзного государства, проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля. Главной целью заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.
Вертолет Ми-8 во время учений вооруженных сил Белоруссии и России Союзная решимость-2022 на полигоне Осиповичский в Могилевской области
15 января, 22:36
Минск рассказал о внедрении новых аспектов в подготовку войск
"Летные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне (Брестская область), в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника, при этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что с аэродрома "Мачулищи" под Минском самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управление экипажами многоцелевых истребителей.
По данным министерства, в пятницу в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации авиационные подразделения продолжают выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области, где размещена российская часть совместной региональной группировки войск Союзного государства - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 17:21
Российские военные продолжают прибывать в совместную группировку
 
Союзное государствоБезопасностьБелоруссияРоссия
 
 
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