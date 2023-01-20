Российские и белорусские летчики тренируют подавление ПВО
Российские и белорусские летчики на совместных учениях отрабатывают подавление ПВО
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМногоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Многоцелевой вертолет Ми-9 ВС Белоруссии производит стрельбу во время совместных учений России и Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 20 янв – РИА Новости. Белорусские и российские авиационные подразделения на учениях в Белоруссии отрабатывают подавление ПВО условного противника и поражение пунктов управления, сообщило в пятницу минобороны республики.
Летно-тактические учения подразделений вооруженных сил Белоруссии и России, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск Союзного государства, проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля. Главной целью заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.
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"Летные экипажи выполняют боевое применение на Ружанском полигоне (Брестская область), в ходе которого авиация подавляет ПВО, наносит поражение пунктам управления, скоплению техники и живой силе условного противника, при этом осуществляется истребительное авиационное прикрытие ударных групп штурмовой и бомбардировочной авиации", - говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что с аэродрома "Мачулищи" под Минском самолетом ДРЛО А-50 выполняются задачи по ведению воздушной разведки и управление экипажами многоцелевых истребителей.
По данным министерства, в пятницу в рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации авиационные подразделения продолжают выполнять задачи по предназначению со всех аэродромов ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии.
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