https://ria.ru/20230120/ucheniya-1846156919.html

Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов

Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов - РИА Новости, 20.01.2023

Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов

В Белоруссии продолжаются совместные с Россией учения военной авиации, экипажи отработали прикрытие важных объектов, сообщило Министерство обороны республики в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:21

2023-01-20T09:21

2023-01-20T10:25

белоруссия

россия

безопасность

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МИНСК, 20 янв — РИА Новости. В Белоруссии продолжаются совместные с Россией учения военной авиации, экипажи отработали прикрытие важных объектов, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале. "В рамках участия в совместном летно-тактическом учении Вооруженных сил Беларуси и России с аэродрома Барановичи экипажи авиации осуществляют истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов", — говорится в публикации.Совместные учения ВВС Белоруссии и ВКС России начались 16 января и продлятся до 1 февраля. Летчики отработают воздушную разведку, совместное патрулирование, высадку десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.Для участия в маневрах в республику прибыли российские Су-34. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии.Замминистра обороны республики Андрей Жук сообщал, что после летных учений пройдут штабные тренировки, а одним из этапов подготовки станут совместные учения "Щит Союза — 2023".

https://ria.ru/20230119/patrulirovanie-1846002666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, безопасность