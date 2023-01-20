https://ria.ru/20230120/ucheniya-1846156919.html
Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов
Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов - РИА Новости, 20.01.2023
Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов
В Белоруссии продолжаются совместные с Россией учения военной авиации, экипажи отработали прикрытие важных объектов, сообщило Министерство обороны республики в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:21
2023-01-20T09:21
2023-01-20T10:25
белоруссия
россия
безопасность
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МИНСК, 20 янв — РИА Новости. В Белоруссии продолжаются совместные с Россией учения военной авиации, экипажи отработали прикрытие важных объектов, сообщило Министерство обороны республики в Telegram-канале. "В рамках участия в совместном летно-тактическом учении Вооруженных сил Беларуси и России с аэродрома Барановичи экипажи авиации осуществляют истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов", — говорится в публикации.Совместные учения ВВС Белоруссии и ВКС России начались 16 января и продлятся до 1 февраля. Летчики отработают воздушную разведку, совместное патрулирование, высадку десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.Для участия в маневрах в республику прибыли российские Су-34. Задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии.Замминистра обороны республики Андрей Жук сообщал, что после летных учений пройдут штабные тренировки, а одним из этапов подготовки станут совместные учения "Щит Союза — 2023".
https://ria.ru/20230119/patrulirovanie-1846002666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, безопасность
Белоруссия, Россия, Безопасность
09:21 20.01.2023 (обновлено: 10:25 20.01.2023)
Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов
Российские и белорусские летчики отработали прикрытие важных объектов во время учений