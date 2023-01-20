https://ria.ru/20230120/ubiystvo-1846357347.html

Житель Кубани задушил и сжег мачеху

Житель Кубани задушил и сжег мачеху - РИА Новости, 20.01.2023

Житель Кубани задушил и сжег мачеху

Следователи возбудили уголовное дело на жителя Кубани, обвиняемого в убийстве и сожжении своей пожилой мачехи, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:26

2023-01-20T18:26

2023-01-20T18:26

происшествия

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя Кубани, обвиняемого в убийстве и сожжении своей пожилой мачехи, сообщило СУСК РФ по региону. "Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 72-летней мачехи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на четверг фигурант пришел к мачехе домой в станице Воронежской на Кубани. По словам обвиняемого, они поссорились. Мужчина задушил мачеху, затем поджег ее дом и ушел. Соседи погибшей, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации пожара в доме обнаружили тело женщины. Уточняется, что в настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20220618/rieltor-1796448511.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)