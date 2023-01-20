https://ria.ru/20230120/ubiystvo-1846357347.html
Житель Кубани задушил и сжег мачеху
Житель Кубани задушил и сжег мачеху - РИА Новости, 20.01.2023
Житель Кубани задушил и сжег мачеху
Следователи возбудили уголовное дело на жителя Кубани, обвиняемого в убийстве и сожжении своей пожилой мачехи, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:26
2023-01-20T18:26
2023-01-20T18:26
происшествия
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело на жителя Кубани, обвиняемого в убийстве и сожжении своей пожилой мачехи, сообщило СУСК РФ по региону. "Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 72-летней мачехи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в ночь на четверг фигурант пришел к мачехе домой в станице Воронежской на Кубани. По словам обвиняемого, они поссорились. Мужчина задушил мачеху, затем поджег ее дом и ушел. Соседи погибшей, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации пожара в доме обнаружили тело женщины. Уточняется, что в настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20220618/rieltor-1796448511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Кубани задушил и сжег мачеху
СК возбудил уголовное дело против жителя Кубани, который задушил и сжег мачеху
КРАСНОДАР, 20 янв - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело на жителя Кубани, обвиняемого в убийстве и сожжении своей пожилой мачехи, сообщило
СУСК РФ по региону.
"Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве 72-летней мачехи (часть 1 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в ночь на четверг фигурант пришел к мачехе домой в станице Воронежской на Кубани. По словам обвиняемого, они поссорились. Мужчина задушил мачеху, затем поджег ее дом и ушел. Соседи погибшей, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации пожара в доме обнаружили тело женщины.
Уточняется, что в настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него будет проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.