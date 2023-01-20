01:37 20.01.2023 (обновлено: 08:46 20.01.2023)
СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России
WP: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе тайно встретился в Киеве с президентом Зеленским
© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах России, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.
"Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы", - пишет издание.
По словам осведомленных источников, Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки обсуждали вопрос, как долго Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада после того, как республиканцы получили большинство в палате представителей американского конгресса.
По данным издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля или августа. В то же время Киев, по словам источников, не так уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.