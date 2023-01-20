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СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России - РИА Новости, 20.01.2023
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СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России
СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России - РИА Новости, 20.01.2023
СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России
Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах России, утверждает газета... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T01:37
2023-01-20T08:46
киев
россия
сша
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
владимир зеленский
уильям бернс
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах России, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.По словам осведомленных источников, Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки обсуждали вопрос, как долго Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада после того, как республиканцы получили большинство в палате представителей американского конгресса.По данным издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля или августа. В то же время Киев, по словам источников, не так уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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киев, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), в мире, владимир зеленский, уильям бернс
Киев, Россия, США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире, Владимир Зеленский, Уильям Бернс
01:37 20.01.2023 (обновлено: 08:46 20.01.2023)
 
СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России

WP: глава ЦРУ Бернс на прошлой неделе тайно встретился в Киеве с президентом Зеленским

© AP Photo / Graeme Jennings/PoolДиректор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России
Директор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Graeme Jennings/Pool
Директор ЦРУ Уильям Бернс в 2000-х гордах работавший послом США в России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах России, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.
"Бернс тайно посетил столицу Украины в конце прошлой недели, чтобы проинформировать Владимира Зеленского о своих предположениях относительно военных планов России в ближайшие недели и месяцы", - пишет издание.
По словам осведомленных источников, Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки обсуждали вопрос, как долго Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада после того, как республиканцы получили большинство в палате представителей американского конгресса.
По данным издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля или августа. В то же время Киев, по словам источников, не так уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря 2022, 21:10Специальная военная операция на Украине
Офицер ЦРУ предупредил об опасных маневрах НАТО вблизи Западной Украины
 
КиевРоссияСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В миреВладимир ЗеленскийУильям Бернс
 
 
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