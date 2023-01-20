https://ria.ru/20230120/tsru-1846135551.html

СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России

СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России - РИА Новости, 20.01.2023

СМИ: директор ЦРУ тайно посетил Киев, чтобы предупредить о "планах" России

Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах России, утверждает газета... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T01:37

2023-01-20T01:37

2023-01-20T08:46

киев

россия

сша

центральное разведывательное управление (цру)

в мире

владимир зеленский

уильям бернс

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Директор ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно посетил Киев, чтобы информировать Владимира Зеленского о предполагаемых планах России, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на источники в администрации США.По словам осведомленных источников, Зеленский и высокопоставленные сотрудники украинской разведки обсуждали вопрос, как долго Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада после того, как республиканцы получили большинство в палате представителей американского конгресса.По данным издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля или августа. В то же время Киев, по словам источников, не так уверен в перспективах принятия конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221207/ukraina-1837075058.html

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киев, россия, сша, центральное разведывательное управление (цру), в мире, владимир зеленский, уильям бернс