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Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России - РИА Новости, 20.01.2023
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Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России
Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России - РИА Новости, 20.01.2023
Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России
Великобритания присоединилась к группе стран, намеревающихся создать антироссийский "трибунал" по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль,... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:19
2023-01-20T17:20
в мире
геннадий гатилов
сергей вершинин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Великобритания присоединилась к группе стран, намеревающихся создать антироссийский "трибунал" по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль, говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте правительства. "Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников... вместе с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания сформирует идеи относительно того, как обеспечить уголовную ответственность России за агрессию против Украины. Это включает оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала", - говорится в заявлении ведомства. В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву". Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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в мире, геннадий гатилов, сергей вершинин, россия, украина, киев, евросоюз, оон
В мире, Геннадий Гатилов, Сергей Вершинин, Россия, Украина, Киев, Евросоюз, ООН
15:19 20.01.2023 (обновлено: 17:20 20.01.2023)
 
Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России

Правительство Великобритании присоединилось к странам, требующим трибунала против России

© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Великобритания присоединилась к группе стран, намеревающихся создать антироссийский "трибунал" по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль, говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте правительства.
"Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников... вместе с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания сформирует идеи относительно того, как обеспечить уголовную ответственность России за агрессию против Украины. Это включает оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала", - говорится в заявлении ведомства.
В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву".
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
12:34Специальная военная операция на Украине
Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине
 
В миреГеннадий ГатиловСергей ВершининРоссияУкраинаКиевЕвросоюзООН
 
 
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