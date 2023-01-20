https://ria.ru/20230120/tribunal-1846285067.html

Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России

Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России - РИА Новости, 20.01.2023

Британия хочет играть ключевую роль в "трибунале" против России

Великобритания присоединилась к группе стран, намеревающихся создать антироссийский "трибунал" по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль,... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:19

2023-01-20T15:19

2023-01-20T17:20

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Великобритания присоединилась к группе стран, намеревающихся создать антироссийский "трибунал" по ситуации на Украине, и хочет играть там ведущую роль, говорится в заявлении МИД страны, опубликованном на сайте правительства. "Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников... вместе с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания сформирует идеи относительно того, как обеспечить уголовную ответственность России за агрессию против Украины. Это включает оценку возможности создания нового "гибридного" трибунала", - говорится в заявлении ведомства. В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву". Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного суда по Украине под эгидой ООН. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявлял РИА Новости, что Евросоюз пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям на Украине, инициируя создание спецтрибунала. Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219554.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, геннадий гатилов, сергей вершинин, россия, украина, киев, евросоюз, оон