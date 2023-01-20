https://ria.ru/20230120/trevoga-1846319141.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.01.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:46

2023-01-20T16:46

2023-01-20T17:09

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Одесская область: объявлена в 16.32 (мск). Николаевская область: объявлена в 16.31. Кировоградская область: объявлена в 16.31", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

кировоградская область

николаевская область

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в мире, украина, кировоградская область, николаевская область, вооруженные силы рф