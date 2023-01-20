https://ria.ru/20230120/trevoga-1846247445.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.01.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:45
2023-01-20T13:45
2023-01-20T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Воздушная тревога звучит на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Сигнал тревоги был объявлен во всех регионах страны практически одновременно. Вся карта отмечена красным, министерство указывает, что "воздушная тревога объявлена в 13.41 (мск)".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1845997756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
13:45 20.01.2023 (обновлено: 13:49 20.01.2023)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины практически одновременно объявили воздушную тревогу