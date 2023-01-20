https://ria.ru/20230120/tanki-1846403398.html

Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине

Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T23:40

2023-01-20T23:40

2023-01-20T23:53

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи.Ему был задан вопрос по поводу возможности поставок современных западных танков.США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.В последний пакет военной помощи США на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.

https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846401221.html

украина

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в мире, украина, сша, джо байден, m1 abrams, германия