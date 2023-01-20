Рейтинг@Mail.ru
Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/tanki-1846403398.html
Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине
Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине
Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T23:40
2023-01-20T23:53
в мире
украина
сша
джо байден
m1 abrams
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f1d4b08c80e0553fff6fccb8e41a1b1.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи.Ему был задан вопрос по поводу возможности поставок современных западных танков.США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.В последний пакет военной помощи США на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.
https://ria.ru/20230120/artemovsk-1846401221.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835839727_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_e1aa3a196a666f66e48aa5b6f581dfe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден, m1 abrams, германия
В мире, Украина, США, Джо Байден, M1 Abrams, Германия
23:40 20.01.2023 (обновлено: 23:53 20.01.2023)
 
Байден ответил на вопрос о поставках танков Украине

Байден заверил, что Украина получит всю необходимую ей военную помощь

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит все, что ей необходимо из военной помощи.
Ему был задан вопрос по поводу возможности поставок современных западных танков.
"Украина получит всю помощь, которая ей нужна", - ответил Байден журналистам.
США и Германия пока не стали отправлять украинцам свои танки Abrams и Leopard, в отличие от Великобритании, которая выделила танки Challenger.
В последний пакет военной помощи США на 2,5 миллиарда долларов вошли боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортеры Stryker.
Украинский солдат под Артемовском - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 23:02Специальная военная операция на Украине
США посоветовали Украине вывести силы из Артемовска, сообщили СМИ
 
В миреУкраинаСШАДжо БайденM1 AbramsГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала