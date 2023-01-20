https://ria.ru/20230120/tanki-1846315658.html

ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard

ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard - РИА Новости, 20.01.2023

ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard

Страны НАТО и их союзники не договорились о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине, сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:38

2023-01-20T16:38

2023-01-20T17:26

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники не договорились о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине, сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус."Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения", — сообщил чиновник журналистам по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на американской авиабазе Рамштайн в Германии.Глава Минобороны добавил, что назначил специальную инспекцию, которая оценит последствия положительного решения по передаче Leopard 2 Киеву. Он подчеркнул, что Германия обязана уделять внимание также собственной армии и ее состоянию.Министр отметил, что есть "хорошие аргументы" как за, так и против и их необходимо "очень внимательно взвесить"."Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard", — указал Писториус.Он пообещал, что поставки Украине оружия и оборудования продолжатся, перечислив комплексы ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard, а также анонсировал обучение украинских солдат обслуживанию этих видов вооружений.Писториус возглавил Минобороны Германии накануне — после отставки Кристины Ламбрехт.Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, украина, в мире, минобороны германии, ситуация в днр и лнр