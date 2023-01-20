16:38 20.01.2023 (обновлено: 17:26 20.01.2023)
ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard
Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отсутствии единства по вопросу о Leopard для ВСУ
© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк немецкой армии Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк немецкой армии Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники не договорились о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине, сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения", — сообщил чиновник журналистам по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Глава Минобороны добавил, что назначил специальную инспекцию, которая оценит последствия положительного решения по передаче Leopard 2 Киеву. Он подчеркнул, что Германия обязана уделять внимание также собственной армии и ее состоянию.
Министр отметил, что есть "хорошие аргументы" как за, так и против и их необходимо "очень внимательно взвесить".
"Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard", — указал Писториус.
Он пообещал, что поставки Украине оружия и оборудования продолжатся, перечислив комплексы ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard, а также анонсировал обучение украинских солдат обслуживанию этих видов вооружений.
Писториус возглавил Минобороны Германии накануне — после отставки Кристины Ламбрехт.
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Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.
Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.