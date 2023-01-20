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ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/tanki-1846315658.html
ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard
ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard - РИА Новости, 20.01.2023
ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard
Страны НАТО и их союзники не договорились о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине, сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:38
2023-01-20T17:26
специальная военная операция на украине
германия
украина
в мире
минобороны германии
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники не договорились о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине, сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус."Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения", — сообщил чиновник журналистам по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на американской авиабазе Рамштайн в Германии.Глава Минобороны добавил, что назначил специальную инспекцию, которая оценит последствия положительного решения по передаче Leopard 2 Киеву. Он подчеркнул, что Германия обязана уделять внимание также собственной армии и ее состоянию.Министр отметил, что есть "хорошие аргументы" как за, так и против и их необходимо "очень внимательно взвесить"."Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard", — указал Писториус.Он пообещал, что поставки Украине оружия и оборудования продолжатся, перечислив комплексы ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard, а также анонсировал обучение украинских солдат обслуживанию этих видов вооружений.Писториус возглавил Минобороны Германии накануне — после отставки Кристины Ламбрехт.Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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германия, украина, в мире, минобороны германии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, В мире, Минобороны Германии, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:38 20.01.2023 (обновлено: 17:26 20.01.2023)
 
ФРГ и союзники Украины не договорились о поставках Киеву танков Leopard

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отсутствии единства по вопросу о Leopard для ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк немецкой армии Leopard 2
Танк немецкой армии Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк немецкой армии Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Страны НАТО и их союзники не договорились о поставках танков Leopard 2 германского производства Украине, сообщил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.
"Я должен констатировать, что по данному вопросу нет единого мнения", — сообщил чиновник журналистам по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины, которая прошла на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
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Глава Минобороны добавил, что назначил специальную инспекцию, которая оценит последствия положительного решения по передаче Leopard 2 Киеву. Он подчеркнул, что Германия обязана уделять внимание также собственной армии и ее состоянию.
Министр отметил, что есть "хорошие аргументы" как за, так и против и их необходимо "очень внимательно взвесить".
"Мы не можем сказать, когда и какое решение будет принято по танкам Leopard", — указал Писториус.
Он пообещал, что поставки Украине оружия и оборудования продолжатся, перечислив комплексы ПВО Patriot, ЗРК IRIS-T, БМП Marder и ЗСУ Gepard, а также анонсировал обучение украинских солдат обслуживанию этих видов вооружений.
Писториус возглавил Минобороны Германии накануне — после отставки Кристины Ламбрехт.
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Берлин пока воздерживается от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять положительное решение.
Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Позднее в Берлине опровергли такую взаимосвязь.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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