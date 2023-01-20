https://ria.ru/20230120/tanki-1846286404.html

В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву

В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву - РИА Новости, 20.01.2023

В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву

Кабинет министров Германии не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину, сообщил в пятницу... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:23

2023-01-20T15:23

2023-01-20T15:32

в мире

матеуш моравецкий

германия

украина

польша

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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Кабинет министров Германии не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину, сообщил в пятницу представитель правительства Штеффен Хебештрайт. "У меня нет информации об официальном запросе", - ответил Хебештрайт на вопрос, поступали ли подобные просьбы. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.

https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html

германия

украина

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, матеуш моравецкий, германия, украина, польша