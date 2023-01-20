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В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
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В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву
Кабинет министров Германии не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину, сообщил в пятницу... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:23
2023-01-20T15:32
в мире
матеуш моравецкий
германия
украина
польша
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Кабинет министров Германии не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину, сообщил в пятницу представитель правительства Штеффен Хебештрайт. "У меня нет информации об официальном запросе", - ответил Хебештрайт на вопрос, поступали ли подобные просьбы. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.
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в мире, матеуш моравецкий, германия, украина, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Германия, Украина, Польша
15:23 20.01.2023 (обновлено: 15:32 20.01.2023)
 
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву

В немецком правительстве нет данных о запросах на реэкспорт танков на Украину

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Кабинет министров Германии не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину, сообщил в пятницу представитель правительства Штеффен Хебештрайт.
"У меня нет информации об официальном запросе", - ответил Хебештрайт на вопрос, поступали ли подобные просьбы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:38
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
 
В миреМатеуш МоравецкийГерманияУкраинаПольша
 
 
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