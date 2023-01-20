https://ria.ru/20230120/tanki-1846286404.html
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву
Кабинет министров Германии не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину, сообщил в пятницу... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:23
2023-01-20T15:23
2023-01-20T15:32
в мире
матеуш моравецкий
германия
украина
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802129267_0:71:1920:1151_1920x0_80_0_0_c054483a0af6bf8b0e37385fa5c1fb06.jpg
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Кабинет министров Германии не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт танков Leopard из третьих стран на Украину, сообщил в пятницу представитель правительства Штеффен Хебештрайт. "У меня нет информации об официальном запросе", - ответил Хебештрайт на вопрос, поступали ли подобные просьбы. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat заявил, что Польша может передать Украине свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Германии.
https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html
германия
украина
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802129267_130:0:1837:1280_1920x0_80_0_0_2876f81bbf78178fcdf04f5a92350099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, германия, украина, польша
В мире, Матеуш Моравецкий, Германия, Украина, Польша
15:23 20.01.2023 (обновлено: 15:32 20.01.2023)
В Берлине прокомментировали ситуацию с запросами о передаче танков Киеву
В немецком правительстве нет данных о запросах на реэкспорт танков на Украину