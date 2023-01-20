https://ria.ru/20230120/tanki-1846280252.html

Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву

Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 20.01.2023

Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не требовал от США поставить Киеву танки Abrams как обязательное условие для передачи Украине немецких Leopard, заявил представитель... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:07

2023-01-20T15:07

2023-01-20T16:31

специальная военная операция на украине

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олаф шольц

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сша

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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не требовал от США поставить Киеву танки Abrams как обязательное условие для передачи Украине немецких Leopard, заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Хебештрайт напомнил о трех основных принципах, которых придерживается Берлин в вопросе военных поставок Киеву. "Первое — как можно сильнее поддерживать Украину, второе — избежать того, чтобы НАТО и Германия стали стороной конфликта. И третье — что мы не совершаем действий в одиночку, на национальном уровне", — подчеркнул он. Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Берлин до сих пор воздерживался от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

германия

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, германия, сша, украина