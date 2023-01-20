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Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/tanki-1846280252.html
Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву
Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 20.01.2023
Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не требовал от США поставить Киеву танки Abrams как обязательное условие для передачи Украине немецких Leopard, заявил представитель... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:07
2023-01-20T16:31
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
германия
сша
украина
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не требовал от США поставить Киеву танки Abrams как обязательное условие для передачи Украине немецких Leopard, заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт. Хебештрайт напомнил о трех основных принципах, которых придерживается Берлин в вопросе военных поставок Киеву. "Первое — как можно сильнее поддерживать Украину, второе — избежать того, чтобы НАТО и Германия стали стороной конфликта. И третье — что мы не совершаем действий в одиночку, на национальном уровне", — подчеркнул он. Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams. Берлин до сих пор воздерживался от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, олаф шольц, германия, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, Германия, США, Украина
15:07 20.01.2023 (обновлено: 16:31 20.01.2023)
 
Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву

Правительство Германии: Шольц не ставил США условий о поставках танков Abrams Киеву

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не требовал от США поставить Киеву танки Abrams как обязательное условие для передачи Украине немецких Leopard, заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
"Ни в какой момент времени не было таких требований, что должно произойти одно, чтобы могло случиться другое", — сказал он.
Хебештрайт напомнил о трех основных принципах, которых придерживается Берлин в вопросе военных поставок Киеву.
"Первое — как можно сильнее поддерживать Украину, второе — избежать того, чтобы НАТО и Германия стали стороной конфликта. И третье — что мы не совершаем действий в одиночку, на национальном уровне", — подчеркнул он.
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Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams.
Берлин до сих пор воздерживался от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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