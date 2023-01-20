15:07 20.01.2023 (обновлено: 16:31 20.01.2023)
Берлин опроверг сообщение об условиях Шольца по поставкам танков Киеву
Правительство Германии: Шольц не ставил США условий о поставках танков Abrams Киеву
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не требовал от США поставить Киеву танки Abrams как обязательное условие для передачи Украине немецких Leopard, заявил представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
"Ни в какой момент времени не было таких требований, что должно произойти одно, чтобы могло случиться другое", — сказал он.
Хебештрайт напомнил о трех основных принципах, которых придерживается Берлин в вопросе военных поставок Киеву.
"Первое — как можно сильнее поддерживать Украину, второе — избежать того, чтобы НАТО и Германия стали стороной конфликта. И третье — что мы не совершаем действий в одиночку, на национальном уровне", — подчеркнул он.
Как сообщила во вторник немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, только если американская сторона передаст Киеву танки Abrams.
Берлин до сих пор воздерживался от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера ФРГ в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять решение о поставках.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.