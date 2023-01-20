https://ria.ru/20230120/tanki-1846221031.html

Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО

Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО - РИА Новости, 20.01.2023

Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО

Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:38

2023-01-20T12:38

2023-01-20T12:55

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он считает, что "не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять", а специалисты "прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки"."Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей", - объяснил Песков.

https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, россия, украина, нато