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Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО - РИА Новости, 20.01.2023
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Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО
Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО - РИА Новости, 20.01.2023
Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО
Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:38
2023-01-20T12:55
киев
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украина
нато
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он считает, что "не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять", а специалисты "прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки"."Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей", - объяснил Песков.
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киев, в мире, россия, украина, нато
Киев, В мире, Россия, Украина, НАТО
12:38 20.01.2023 (обновлено: 12:55 20.01.2023)
 
Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО

Песков: значение возможных поставок Киеву танков НАТО не следует преувеличивать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные перевозят технику
Украинские военные перевозят технику - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные перевозят технику. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он считает, что "не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять", а специалисты "прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки".
"Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей", - объяснил Песков.
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