https://ria.ru/20230120/tanki-1846221031.html
Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО
Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО - РИА Новости, 20.01.2023
Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО
Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:38
2023-01-20T12:38
2023-01-20T12:55
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он считает, что "не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять", а специалисты "прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки"."Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижение российской стороны в достижении своих целей", - объяснил Песков.
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219554.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:38 20.01.2023 (обновлено: 12:55 20.01.2023)
Песков призвал не преувеличивать значение поставок Киеву танков НАТО
Песков: значение возможных поставок Киеву танков НАТО не следует преувеличивать