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СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2 - РИА Новости, 20.01.2023
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СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2
СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2 - РИА Новости, 20.01.2023
СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2
Киевский режим считает себя обманутым канцлером Германии Олафом Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2, сообщает газета Die... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:55
2023-01-20T09:04
в мире
технологии
олаф шольц
дмитрий кулеба
алексей резников
сша
германия
украина
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киевский режим считает себя обманутым канцлером Германии Олафом Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2, сообщает газета Die Welt.Журналисты напомнили, что украинские министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников направили официальное обращение к европейским странам поставить танки Leopard 2, несмотря на позицию Шольца. Еще раньше во время выступления на форуме в Давосе Зеленский, не обращаясь к немецкому канцлеру напрямую, упрекнул Шольца в выставлении новых и новых условий для одобрения поставок.По информации издания, недовольство Украины нежеланием Германии отправлять танки или давать разрешение другим странам на передачу боевых машин нарастает с каждым днем.Особый гнев Киева вызвал тот факт, что Шольц выдвинул в качестве условия для отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. В Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять их на Украину затратами на содержание.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230120/pentagon-1846140607.html
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в мире, технологии, олаф шольц, дмитрий кулеба, алексей резников, сша, германия, украина, министерство обороны сша, нато, m1 abrams
В мире, Технологии, Олаф Шольц, Дмитрий Кулеба, Алексей Резников, США, Германия, Украина, Министерство обороны США, НАТО, M1 Abrams
08:55 20.01.2023 (обновлено: 09:04 20.01.2023)
 
СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2

Die Welt: Киев считает себя обманутым Шольцем из-за отказа поставлять танки Leopard 2

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киевский режим считает себя обманутым канцлером Германии Олафом Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2, сообщает газета Die Welt.
Журналисты напомнили, что украинские министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников направили официальное обращение к европейским странам поставить танки Leopard 2, несмотря на позицию Шольца. Еще раньше во время выступления на форуме в Давосе Зеленский, не обращаясь к немецкому канцлеру напрямую, упрекнул Шольца в выставлении новых и новых условий для одобрения поставок.
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
04:34
СМИ: Пентагон не добился от Германии согласия на передачу Украине танков
По информации издания, недовольство Украины нежеланием Германии отправлять танки или давать разрешение другим странам на передачу боевых машин нарастает с каждым днем.
Особый гнев Киева вызвал тот факт, что Шольц выдвинул в качестве условия для отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. В Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять их на Украину затратами на содержание.
"Изначально говорилось, что танки Leopard будут поставлены, если союзники также отправят основные боевые танки западного образца. Затем Великобритания согласилась поставить свои основные боевые танки Challenger, и вдруг было сказано, что США должны поставить свои Abrams. Это снова косвенное обязательство, которое мы не можем воспринимать всерьез. Даже если США поставят Abrams, могут появиться новые оправдания. Вы должны принимать решения, не играя в игры", — цитирует Die Welt свой источник в украинских властях.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Рождественская елка в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
01:02
В бундестаге вспомнили о печальном опыте, споря о передаче танков Украине
 
В миреТехнологииОлаф ШольцДмитрий КулебаАлексей РезниковСШАГерманияУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОM1 Abrams
 
 
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