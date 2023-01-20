08:55 20.01.2023 (обновлено: 09:04 20.01.2023)
СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2
Die Welt: Киев считает себя обманутым Шольцем из-за отказа поставлять танки Leopard 2
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киевский режим считает себя обманутым канцлером Германии Олафом Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2, сообщает газета Die Welt.
Журналисты напомнили, что украинские министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников направили официальное обращение к европейским странам поставить танки Leopard 2, несмотря на позицию Шольца. Еще раньше во время выступления на форуме в Давосе Зеленский, не обращаясь к немецкому канцлеру напрямую, упрекнул Шольца в выставлении новых и новых условий для одобрения поставок.
По информации издания, недовольство Украины нежеланием Германии отправлять танки или давать разрешение другим странам на передачу боевых машин нарастает с каждым днем.
"Изначально говорилось, что танки Leopard будут поставлены, если союзники также отправят основные боевые танки западного образца. Затем Великобритания согласилась поставить свои основные боевые танки Challenger, и вдруг было сказано, что США должны поставить свои Abrams. Это снова косвенное обязательство, которое мы не можем воспринимать всерьез. Даже если США поставят Abrams, могут появиться новые оправдания. Вы должны принимать решения, не играя в игры", — цитирует Die Welt свой источник в украинских властях.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.