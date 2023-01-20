https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html

СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2

СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2 - РИА Новости, 20.01.2023

СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2

Киевский режим считает себя обманутым канцлером Германии Олафом Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2, сообщает газета Die... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:55

2023-01-20T08:55

2023-01-20T09:04

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технологии

олаф шольц

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Киевский режим считает себя обманутым канцлером Германии Олафом Шольцем из-за новых условий Берлина на поставки немецких танков Leopard 2, сообщает газета Die Welt.Журналисты напомнили, что украинские министры иностранных дел и обороны Дмитрий Кулеба и Алексей Резников направили официальное обращение к европейским странам поставить танки Leopard 2, несмотря на позицию Шольца. Еще раньше во время выступления на форуме в Давосе Зеленский, не обращаясь к немецкому канцлеру напрямую, упрекнул Шольца в выставлении новых и новых условий для одобрения поставок.По информации издания, недовольство Украины нежеланием Германии отправлять танки или давать разрешение другим странам на передачу боевых машин нарастает с каждым днем.Особый гнев Киева вызвал тот факт, что Шольц выдвинул в качестве условия для отправки Leopard 2 согласие США на поставки танков Abrams. В Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять их на Украину затратами на содержание.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230120/pentagon-1846140607.html

https://ria.ru/20230120/leopardy-1846133082.html

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германия

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, олаф шольц, дмитрий кулеба, алексей резников, сша, германия, украина, министерство обороны сша, нато, m1 abrams