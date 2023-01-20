https://ria.ru/20230120/sunak-1846137720.html

В Британии расследуют инцидент с непристегнувшимся в автомобиле Сунаком

В Британии расследуют инцидент с непристегнувшимся в автомобиле Сунаком - РИА Новости, 20.01.2023

В Британии расследуют инцидент с непристегнувшимся в автомобиле Сунаком

Британские правоохранители расследуют инцидент, в котором премьер-министр страны Риши Сунак ехал на заднем сидении автомобиля без ремня безопасности, сообщает... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T02:55

2023-01-20T02:55

2023-01-20T05:26

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Британские правоохранители расследуют инцидент, в котором премьер-министр страны Риши Сунак ехал на заднем сидении автомобиля без ремня безопасности, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию графства Ланкашир.Сунак выложил ранее в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) видео, снятое с заднего сидения движущейся машины. В нем он объявляет о государственном финансировании более 100 проектов на общую сумму в 2,1 миллиарда фунтов для стимулирования экономики в регионах в рамках своего новогоднего обещания стране. Пользователи соцсети заметили, что премьер едет без ремня безопасности. Позже газета Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщила, что Сунак извинился за отсутствие ремня.Согласно кампании безопасности, проводимой правительством Сунака, любой не пристегнутый ремнем водитель или пассажир нарушает закон и подлежит штрафу в размере до 500 фунтов стерлингов, отмечает издание.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230118/sunak-1845839586.html

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в мире, авто, риши сунак, ланкашир, россия