02:55 20.01.2023 (обновлено: 05:26 20.01.2023)
В Британии расследуют инцидент с непристегнувшимся в автомобиле Сунаком
В Британии расследуют инцидент с Сунаком, который ехал в автомобиле без ремня безопасности
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Британские правоохранители расследуют инцидент, в котором премьер-министр страны Риши Сунак ехал на заднем сидении автомобиля без ремня безопасности, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию графства Ланкашир.
"Мы в курсе дела (об отсутствии ремня безопасности у Сунака), и мы в нем разберемся", - заявил представитель полиции графства Ланкашир.
Сунак выложил ранее в Instagram* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) видео, снятое с заднего сидения движущейся машины. В нем он объявляет о государственном финансировании более 100 проектов на общую сумму в 2,1 миллиарда фунтов для стимулирования экономики в регионах в рамках своего новогоднего обещания стране. Пользователи соцсети заметили, что премьер едет без ремня безопасности. Позже газета Guardian со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщила, что Сунак извинился за отсутствие ремня.
Согласно кампании безопасности, проводимой правительством Сунака, любой не пристегнутый ремнем водитель или пассажир нарушает закон и подлежит штрафу в размере до 500 фунтов стерлингов, отмечает издание.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.