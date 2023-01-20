https://ria.ru/20230120/sud-1846285761.html

В Компартии Греции прокомментировали резолюцию о спецсуде над Россией

В Компартии Греции прокомментировали резолюцию о спецсуде над Россией - РИА Новости, 20.01.2023

В Компартии Греции прокомментировали резолюцию о спецсуде над Россией

Евродепутаты от Компартии Греции (КПГ) заявили, что резолюция Европарламента об "учреждении специального суда для России" отражает "военное безумие" ЕС и... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:21

2023-01-20T15:21

2023-01-20T15:21

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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Евродепутаты от Компартии Греции (КПГ) заявили, что резолюция Европарламента об "учреждении специального суда для России" отражает "военное безумие" ЕС и пытается обелить преступления США, НАТО и ЕС по всему миру, в том числе на сегодняшней Украине. В четверг Европарламент принял юридически необязывающую резолюцию, в которой призвал создать "трибунал в отношении преступления агрессии против Украины", а также обсудить использование государственных активов России "для репараций Киеву". "Совместная резолюция Народной партии, социал-демократов, либералов, зеленых и ультраправых о создании "специального суда по агрессивной войне России" представляет собой еще один шаг в эскалации и усилении вовлечения ЕС в империалистическую войну в Украине любыми средствами. Она отражает военное безумие политического персонала ЕС в военном конфликте между евроатлантическим лагерем и капиталистической Россией, который обескровливает украинский и русский народы, обременяя народы Европы болезненными последствиями, нищетой и страданиями", - говорится в заявлении европарламентской группы КПГ. По мнению депутатов, резолюция Европарламента пытается "отмыть преступления империалистов США, НАТО и ЕС по всей планете, их империалистические войны в Югославии, Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии и сегодняшней Украине", "оправдать кровавые империалистические интервенции евроатлантических держав по всему миру, стереть из коллективной памяти их бесчисленные жертвы". В документе отмечается, что "предосудительное" начало Россией операции "не дает алиби евроатлантическому лагерю, погрязшему в крови народов". Коммунисты голосовали против резолюции. Между тем правящая партия Греции "Новая демократия" требует от лидера оппозиционной Коалиции радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса объяснить, почему четверо его однопартийцев при голосовании в Европарламенте не поддержали идею создания трибунала для осуждения России. Депутаты от СИРИЗА в ответ заявили, что "Новая демократия" играет "в мелкопартийные игры с войной". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230120/oon-1846133904.html

https://ria.ru/20221214/tribunal-1838582177.html

https://ria.ru/20230118/minsk-1845638918.html

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в мире, россия, евросоюз, европарламент, украина, компартия греции, греция