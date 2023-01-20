https://ria.ru/20230120/styd-1846137471.html
Американской разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине
Американской разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Американской разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине
Пентагон переживает "настоящий кризис" в вопросе запасов оружейных систем и боеприпасов из-за продолжающихся поставок Украине, заявила в эфире телеканала Fox... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T02:54
2023-01-20T02:54
2023-01-20T06:21
в мире
джо байден
сергей лавров
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пентагон переживает "настоящий кризис" в вопросе запасов оружейных систем и боеприпасов из-за продолжающихся поставок Украине, заявила в эфире телеканала Fox News офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.Комментируя беспокойство по поводу того, что Пентагон опустошает свои резервы для поддержки Киева, Коффлер заявила, что США переживают "настоящий кризис"."По факту, сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало (ПТРК, - ред.) Javelin, у нас мало (ПЗРК. – ред.) Stinger, и нам не хватает боеприпасов калибра 155 миллиметра", - подчеркнула она.По ее словам, американская армия имеет свои потребности в боеприпасах для обучения и поддержания компетентности военнослужащих. По мнению Коффлер, уже сейчас потребуются годы, что восполнить запас вооружений для обеспечения военных планов США."Для Stinger это до 18 лет, для Javelin это до 8 лет. Так что стыдно, что Пентагон сконцентрирован на этом конкретном конфликте, и потерял общую картину, и не беспокоится о нашей собственной безопасности", - резюмировала экс-разведчица.В пятницу США объявили, что в рамках нового пакета военной помощи выделяю Украине оружие и снаряжение на 2,5 миллиарда долларов. Совокупно с начала работы администрации президента Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву более 27,4 миллиарда военной помощи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/ermak-1846127842.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, украина, сша, нато, министерство обороны сша
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Украина, США, НАТО, Министерство обороны США
02:54 20.01.2023 (обновлено: 06:21 20.01.2023)
Американской разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине
Экс-сотрудница разведки Коффлер назвала опасным дефицит оружия у США из-за поставок Киеву
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Пентагон переживает "настоящий кризис" в вопросе запасов оружейных систем и боеприпасов из-за продолжающихся поставок Украине, заявила
в эфире телеканала Fox News офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.
Комментируя беспокойство по поводу того, что Пентагон опустошает свои резервы для поддержки Киева, Коффлер заявила, что США переживают "настоящий кризис".
"По факту, сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало (ПТРК, - ред.) Javelin, у нас мало (ПЗРК. – ред.) Stinger, и нам не хватает боеприпасов калибра 155 миллиметра", - подчеркнула она.
По ее словам, американская армия имеет свои потребности в боеприпасах для обучения и поддержания компетентности военнослужащих. По мнению Коффлер, уже сейчас потребуются годы, что восполнить запас вооружений для обеспечения военных планов США.
"Для Stinger это до 18 лет, для Javelin это до 8 лет. Так что стыдно, что Пентагон сконцентрирован на этом конкретном конфликте, и потерял общую картину, и не беспокоится о нашей собственной безопасности", - резюмировала экс-разведчица.
В пятницу США объявили, что в рамках нового пакета военной помощи выделяю Украине оружие и снаряжение на 2,5 миллиарда долларов. Совокупно с начала работы администрации президента Джо Байдена
Вашингтон выделил Киеву более 27,4 миллиарда военной помощи.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.