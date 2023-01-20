https://ria.ru/20230120/styd-1846137471.html

Американской разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине

Американской разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Американской разведчице стало стыдно из-за шагов Пентагона по Украине

Пентагон переживает "настоящий кризис" в вопросе запасов оружейных систем и боеприпасов из-за продолжающихся поставок Украине, заявила в эфире телеканала Fox... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T02:54

2023-01-20T02:54

2023-01-20T06:21

в мире

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Пентагон переживает "настоящий кризис" в вопросе запасов оружейных систем и боеприпасов из-за продолжающихся поставок Украине, заявила в эфире телеканала Fox News офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер.Комментируя беспокойство по поводу того, что Пентагон опустошает свои резервы для поддержки Киева, Коффлер заявила, что США переживают "настоящий кризис"."По факту, сейчас мы находимся в состоянии опасного кризиса и переживаем нехватку некоторых наших оружейных систем. По сути, мы в дефиците. У нас мало (ПТРК, - ред.) Javelin, у нас мало (ПЗРК. – ред.) Stinger, и нам не хватает боеприпасов калибра 155 миллиметра", - подчеркнула она.По ее словам, американская армия имеет свои потребности в боеприпасах для обучения и поддержания компетентности военнослужащих. По мнению Коффлер, уже сейчас потребуются годы, что восполнить запас вооружений для обеспечения военных планов США."Для Stinger это до 18 лет, для Javelin это до 8 лет. Так что стыдно, что Пентагон сконцентрирован на этом конкретном конфликте, и потерял общую картину, и не беспокоится о нашей собственной безопасности", - резюмировала экс-разведчица.В пятницу США объявили, что в рамках нового пакета военной помощи выделяю Украине оружие и снаряжение на 2,5 миллиарда долларов. Совокупно с начала работы администрации президента Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву более 27,4 миллиарда военной помощи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/ermak-1846127842.html

https://ria.ru/20230120/leopardy-1846133082.html

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в мире, джо байден, сергей лавров, украина, сша, нато, министерство обороны сша