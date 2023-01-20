https://ria.ru/20230120/ssha-1846216878.html

Песков заявил, что отношения с США находятся в самой низшей точке в истории

Песков заявил, что отношения с США находятся в самой низшей точке в истории - РИА Новости, 20.01.2023

Песков заявил, что отношения с США находятся в самой низшей точке в истории

Отношения России и США находятся в исторически самой низшей точке, надежд на улучшение нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:26

2023-01-20T12:26

2023-01-20T12:33

сша

россия

в мире

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отношения России и США находятся в исторически самой низшей точке, надежд на улучшение нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Несмотря на изначальные такие робкие надежды, связанные с Женевой и так далее, они были очень плохими для наших двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся сейчас, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению. На обозримую перспективу надежд на улучшение нет", - сказал Песков журналистам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230120/atom-1846196559.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, дмитрий песков