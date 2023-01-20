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Песков заявил, что отношения с США находятся в самой низшей точке в истории
Песков заявил, что отношения с США находятся в самой низшей точке в истории - РИА Новости, 20.01.2023
Песков заявил, что отношения с США находятся в самой низшей точке в истории
Отношения России и США находятся в исторически самой низшей точке, надежд на улучшение нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:26
2023-01-20T12:26
2023-01-20T12:33
сша
россия
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Отношения России и США находятся в исторически самой низшей точке, надежд на улучшение нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Несмотря на изначальные такие робкие надежды, связанные с Женевой и так далее, они были очень плохими для наших двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся сейчас, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению. На обозримую перспективу надежд на улучшение нет", - сказал Песков журналистам.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сша, россия, в мире, дмитрий песков
США, Россия, В мире, Дмитрий Песков
12:26 20.01.2023 (обновлено: 12:33 20.01.2023)
Песков заявил, что отношения с США находятся в самой низшей точке в истории
Песков заявил, что отношения России и США находятся в исторически самой низшей точке