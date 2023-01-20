https://ria.ru/20230120/ssha-1846149034.html
В США рассказали о расследовании отказа системы оповещения пилотов
В США рассказали о расследовании отказа системы оповещения пилотов - РИА Новости, 20.01.2023
В США рассказали о расследовании отказа системы оповещения пилотов
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) привело дополнительные подробности расследования причин отказа на несколько часов системы оповещения... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:04
2023-01-20T08:04
2023-01-20T09:01
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) привело дополнительные подробности расследования причин отказа на несколько часов системы оповещения пилотов, указав, что в произошедшем нет признаков злого умысла. Ранее в ведомстве сообщали, что причиной сбоя стала ошибка сотрудника, повредившего файлы базы данных. "Предварительный анализ перебоев в работе системы системе оповещения NOTAM показал, что работавший по контракту сотрудник непреднамеренно удалил файлы во время попытки синхронизации между основной базой данных и резервной", - говорится в заявлении. Управление также отмечает, что не обнаружило "никаких доказательств кибератаки или злого умысла". На прошлой неделе FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят.
https://ria.ru/20230113/ssha-1844524533.html
https://ria.ru/20230112/sboy-1844395458.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, faa
08:04 20.01.2023 (обновлено: 09:01 20.01.2023)
В США рассказали о расследовании отказа системы оповещения пилотов
Американский авиарегулятор о сбое в системе оповещения пилотов: злого умысла не было