https://ria.ru/20230120/ssha-1846149034.html

В США рассказали о расследовании отказа системы оповещения пилотов

В США рассказали о расследовании отказа системы оповещения пилотов - РИА Новости, 20.01.2023

В США рассказали о расследовании отказа системы оповещения пилотов

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) привело дополнительные подробности расследования причин отказа на несколько часов системы оповещения... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T08:04

2023-01-20T08:04

2023-01-20T09:01

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сша

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) привело дополнительные подробности расследования причин отказа на несколько часов системы оповещения пилотов, указав, что в произошедшем нет признаков злого умысла. Ранее в ведомстве сообщали, что причиной сбоя стала ошибка сотрудника, повредившего файлы базы данных. "Предварительный анализ перебоев в работе системы системе оповещения NOTAM показал, что работавший по контракту сотрудник непреднамеренно удалил файлы во время попытки синхронизации между основной базой данных и резервной", - говорится в заявлении. Управление также отмечает, что не обнаружило "никаких доказательств кибератаки или злого умысла". На прошлой неделе FAA сообщило о сбое в системе оповещения NOTAM, которая отвечает за рассылку в реальном времени информации пилотам об опасностях полета и ограничениях. Авиарегулятор США постановил временно отложить вылет всех внутренних рейсов, позднее запрет на вылет был снят.

https://ria.ru/20230113/ssha-1844524533.html

https://ria.ru/20230112/sboy-1844395458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, faa