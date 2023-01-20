https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html

В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине

В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине - РИА Новости, 20.01.2023

В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине

Планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве в Вашингтоне. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T06:43

2023-01-20T06:43

2023-01-20T14:49

мария захарова

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

g7

евросоюз

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве в Вашингтоне.В посольстве также отметили, что действия США создают опасный прецедент.Вашингтон сам подрывает доверие к собственной и международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции.Накануне высокопоставленный представитель Министерства юстиции США Эндрю Адамс сообщил, что Штаты рассчитывают направить в помощь Киеву конфискуемые активы российских элит.Страны G7 ранее не исключали возможности передать активы Москвы на восстановление Украины. В декабре "Большая семерка" создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции республики. В ЕС ранее также неоднократно не исключали возможность использовать замороженные российские активы на нужды Киева, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230119/aktivy-1845899098.html

украина

россия

сша

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мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, g7, евросоюз