06:43 20.01.2023 (обновлено: 14:49 20.01.2023)
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
Посольство в Вашингтоне назвало планы передачи российских активов Киеву дискредитацией США
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве в Вашингтоне.
"Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. В данном случае — ради декларируемой "борьбы с российской угрозой" и поддержки киевского режима", — указали в дипмиссии.
В посольстве также отметили, что действия США создают опасный прецедент.
Вашингтон сам подрывает доверие к собственной и международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции.
Накануне высокопоставленный представитель Министерства юстиции США Эндрю Адамс сообщил, что Штаты рассчитывают направить в помощь Киеву конфискуемые активы российских элит.
Страны G7 ранее не исключали возможности передать активы Москвы на восстановление Украины. В декабре "Большая семерка" создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции республики. В ЕС ранее также неоднократно не исключали возможность использовать замороженные российские активы на нужды Киева, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.