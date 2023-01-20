Рейтинг@Mail.ru
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/ssha-1846145084.html
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине - РИА Новости, 20.01.2023
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине
Планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве в Вашингтоне. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T06:43
2023-01-20T14:49
мария захарова
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
g7
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_ced4a8c4ea75bc5f96814a9fab41f164.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве в Вашингтоне.В посольстве также отметили, что действия США создают опасный прецедент.Вашингтон сам подрывает доверие к собственной и международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции.Накануне высокопоставленный представитель Министерства юстиции США Эндрю Адамс сообщил, что Штаты рассчитывают направить в помощь Киеву конфискуемые активы российских элит.Страны G7 ранее не исключали возможности передать активы Москвы на восстановление Украины. В декабре "Большая семерка" создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции республики. В ЕС ранее также неоднократно не исключали возможность использовать замороженные российские активы на нужды Киева, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20230119/aktivy-1845899098.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774954980_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_78fce2a730b1edeebc755bb5146f129d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, g7, евросоюз
Мария Захарова, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, G7, Евросоюз
06:43 20.01.2023 (обновлено: 14:49 20.01.2023)
 
В посольстве прокомментировали планы США передать российские активы Украине

Посольство в Вашингтоне назвало планы передачи российских активов Киеву дискредитацией США

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый "оплот" свободного предпринимательства, заявили в посольстве в Вашингтоне.

"Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. В данном случае — ради декларируемой "борьбы с российской угрозой" и поддержки киевского режима", — указали в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что действия США создают опасный прецедент.
Вашингтон сам подрывает доверие к собственной и международной финансовой системе, а также к безопасности долларовой юрисдикции.
Накануне высокопоставленный представитель Министерства юстиции США Эндрю Адамс сообщил, что Штаты рассчитывают направить в помощь Киеву конфискуемые активы российских элит.
Страны G7 ранее не исключали возможности передать активы Москвы на восстановление Украины. В декабре "Большая семерка" создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции республики. В ЕС ранее также неоднократно не исключали возможность использовать замороженные российские активы на нужды Киева, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 11:00
ЕП призвал использовать российские активы для репараций Украине
 
Мария ЗахароваДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАG7Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала