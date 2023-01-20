https://ria.ru/20230120/ssha-1846136176.html
США объявили о новом пакете помощи Украине
США объявили о новом пакете помощи Украине - РИА Новости, 20.01.2023
США объявили о новом пакете помощи Украине
США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T01:50
2023-01-20T01:50
2023-01-20T05:35
сша
украина
министерство обороны сша
киев
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.Новый пакет включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker."Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 транспортных средств Bradley с 590 противотанковыми ракетами и 295 тысячами 25-мм патронов, 90 бронетранспортеров Stryker с 20 катками для обезвреживания мин", - говорится в перечне выделяемого оружия.Украина в рамках нового пакета военной помощи получит от США 53 устойчивых к минам транспортных средства и 350 высокомобильных мультизадачных транспортных средств."Пятьдесят три защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных колесных транспортных средств", - указано в перечне.Также США направят 12 транспортных средств поддержки доставки боеприпасов, шесть передвижных командных пунктов, 22 тактических транспортных средств для буксировки орудий.Украина в рамках нового пакета военной помощи получит от США более 100 тысяч артиллерийских снарядов, более 3 миллионов патронов, снаряды для HIMARS и другое оружие, сообщили в Пентагоне.Кроме того, США направят Киеву дополнительные снаряды для HIMARS, высокоскоростные противолокационные ракеты (HARM), около 2 тысяч бронебойных ракет, свыше 3 миллионов патронов для стрелкового оружия, приборы ночного видения и другое снаряжение.
https://ria.ru/20230119/podderzhka-1846130652.html
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сша, украина, министерство обороны сша, киев
США, Украина, Министерство обороны США, Киев
01:50 20.01.2023 (обновлено: 05:35 20.01.2023)
США объявили о новом пакете помощи Украине
В Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. США
выделяют Украине
новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне
.
"Сегодня министерство обороны США объявляет о выделении… военной помощи для обеспечения критической безопасности Украины и потребностей в обороне. Это выделение оценивается в 2,5 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Новый пакет включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker.
"Дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 транспортных средств Bradley с 590 противотанковыми ракетами и 295 тысячами 25-мм патронов, 90 бронетранспортеров Stryker с 20 катками для обезвреживания мин", - говорится в перечне выделяемого оружия.
Украина в рамках нового пакета военной помощи получит от США 53 устойчивых к минам транспортных средства и 350 высокомобильных мультизадачных транспортных средств.
"Пятьдесят три защищенных от мин и атак из засад транспортных средств (MRAP), 350 высокомобильных мультизадачных колесных транспортных средств", - указано в перечне.
Также США направят 12 транспортных средств поддержки доставки боеприпасов, шесть передвижных командных пунктов, 22 тактических транспортных средств для буксировки орудий.
Украина в рамках нового пакета военной помощи получит от США более 100 тысяч артиллерийских снарядов, более 3 миллионов патронов, снаряды для HIMARS и другое оружие, сообщили в Пентагоне.
Кроме того, США направят Киеву
дополнительные снаряды для HIMARS, высокоскоростные противолокационные ракеты (HARM), около 2 тысяч бронебойных ракет, свыше 3 миллионов патронов для стрелкового оружия, приборы ночного видения и другое снаряжение.