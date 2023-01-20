https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846256289.html

Киев использует переделанные сельхоздроны, заявили в группе "Вагнер"

Киев использует переделанные сельхоздроны, заявили в группе "Вагнер" - РИА Новости, 20.01.2023

Киев использует переделанные сельхоздроны, заявили в группе "Вагнер"

Украинские войска применяют в Артемовске сельскохозяйственные беспилотники, переделанные с учетом военных нужд, рассказал РИА Новости находящийся на месте один... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:11

2023-01-20T14:11

2023-01-20T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

киев

артемовск

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АРТЕМОВСК (ДНР), 20 янв - РИА Новости. Украинские войска применяют в Артемовске сельскохозяйственные беспилотники, переделанные с учетом военных нужд, рассказал РИА Новости находящийся на месте один из командиров группы "Вагнер". "Беспилотники сельскохозяйственного назначения, переделанные под сброс мин. Украинские беспилотники, которые несут на себе четыре мины калибром 82 миллиметра либо четыре самодельных снаряда в пластиковом корпусе. Корпус облегченный... Такие беспилотники постоянно летают над нами, мы их постоянно сбиваем, но у них они не заканчиваются, к сожалению", - рассказал командир. По его словам, у таких беспилотников мощные камеры и большая грузоподъемность. "Они не останавливаются ни днем, ни ночью. Один боец будет стоять, они его увидят и начинают работать. Они снарядов не жалеют, могут и 152-м (калибром 152 миллиметра – ред.) отработать по одиночной цели. Они не ждут скопления", - пояснил один из бойцов группы "Вагнер".

https://ria.ru/20230119/artemovsk-1846128543.html

киев

артемовск

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Бойцы "Вагнер" о сбитых сельскохозяйственных дронах, переделанных для сброса мин Украинские военные активно используют беспилотники кустарного производства в Артемовске. Бойцы группы "Вагнер" показали РИА Новости сбитые сельскохозяйственные дроны, переделанные противником для сброса мин. 2023-01-20T14:11 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, артемовск