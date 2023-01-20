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Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin - РИА Новости, 20.01.2023
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Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin
Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin - РИА Новости, 20.01.2023
Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin
На Херсонском направлении Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:56
2023-01-20T14:07
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Херсонском направлении Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б", сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
13:56 20.01.2023 (обновлено: 14:07 20.01.2023)
 
Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin

Минобороны: ВС России уничтожили установку M109 Paladin на Херсонском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкБоевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ
Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевое дежурство танка Т-72 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Херсонском направлении Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
Военнослужащий МО России на самоходной артиллерийской установке 2СЗ Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
13:55Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области
 
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