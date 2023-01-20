https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846251079.html

Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin

Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin - РИА Новости, 20.01.2023

Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin

На Херсонском направлении Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:56

2023-01-20T13:56

2023-01-20T14:07

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Херсонском направлении Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б", сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20230120/lobkovoe-1846250488.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность