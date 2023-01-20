https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846251079.html
Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin
Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin - РИА Новости, 20.01.2023
Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin
На Херсонском направлении Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:56
2023-01-20T13:56
2023-01-20T14:07
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Херсонском направлении Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б", сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также две гаубицы: Д-30 и "Мста-Б", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230120/lobkovoe-1846250488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
13:56 20.01.2023 (обновлено: 14:07 20.01.2023)
Российские военные уничтожили американскую установку M109 Paladin
Минобороны: ВС России уничтожили установку M109 Paladin на Херсонском направлении