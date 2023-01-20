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Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза - РИА Новости, 20.01.2023
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Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза
Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза - РИА Новости, 20.01.2023
Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:54
2023-01-20T17:01
политика
россия
совет безопасности рф
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Алексей Павлов работал помощником секретаря Совбеза с 2009 года. До этого он занимал различные должности в Федеральной службе безопасности, а также в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте России.В конце октября прошлого года секретарь Совбеза Николай Патрушев принес извинения читателям еженедельника "Аргументы и факты" за высказывания Павлова в статье о религиозной ситуации на Украине. В ней среди прочего он назвал "сектой" еврейское движение "Хабад Любавич". Эта трактовка отражала личную точку зрения Павлова и ни в коем случае не являлась официальной позицией Совета безопасности, отметил Патрушев.
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политика, россия, совет безопасности рф, владимир путин
Политика, Россия, Совет Безопасности РФ, Владимир Путин
14:54 20.01.2023 (обновлено: 17:01 20.01.2023)
 
Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза

Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Алексей Павлов работал помощником секретаря Совбеза с 2009 года. До этого он занимал различные должности в Федеральной службе безопасности, а также в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте России.
В конце октября прошлого года секретарь Совбеза Николай Патрушев принес извинения читателям еженедельника "Аргументы и факты" за высказывания Павлова в статье о религиозной ситуации на Украине. В ней среди прочего он назвал "сектой" еврейское движение "Хабад Любавич". Эта трактовка отражала личную точку зрения Павлова и ни в коем случае не являлась официальной позицией Совета безопасности, отметил Патрушев.
Юрий Коков - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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