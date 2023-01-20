https://ria.ru/20230120/sovbez-1846276615.html

Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза

Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза - РИА Новости, 20.01.2023

Путин освободил Павлова от должности помощника секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:54

2023-01-20T14:54

2023-01-20T17:01

политика

россия

совет безопасности рф

владимир путин

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Павлова от должности помощника секретаря Совета безопасности. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Алексей Павлов работал помощником секретаря Совбеза с 2009 года. До этого он занимал различные должности в Федеральной службе безопасности, а также в Федеральном агентстве правительственной связи и информации при президенте России.В конце октября прошлого года секретарь Совбеза Николай Патрушев принес извинения читателям еженедельника "Аргументы и факты" за высказывания Павлова в статье о религиозной ситуации на Украине. В ней среди прочего он назвал "сектой" еврейское движение "Хабад Любавич". Эта трактовка отражала личную точку зрения Павлова и ни в коем случае не являлась официальной позицией Совета безопасности, отметил Патрушев.

https://ria.ru/20220718/kokov-1803229443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, совет безопасности рф, владимир путин