https://ria.ru/20230120/sovbez-1846217646.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 20.01.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:28
2023-01-20T12:28
2023-01-20T12:28
политика
владимир путин
россия
совет безопасности рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Далее в течение дня, такой рутинный рабочий день у президента, мы сообщим вам о теме оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, которое президент имеет в виду провести где-то в начале второй половины дня", - сказал Песков журналистам. Ранее в пятницу сообщалось, что Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, обсудил с ним актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества.
https://ria.ru/20230119/putin-1845932567.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, россия, совет безопасности рф, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Россия, Совет Безопасности РФ, Дмитрий Песков
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Песков: президент Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза