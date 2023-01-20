https://ria.ru/20230120/sovbez-1846217646.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 20.01.2023

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:28

2023-01-20T12:28

2023-01-20T12:28

политика

владимир путин

россия

совет безопасности рф

дмитрий песков

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Далее в течение дня, такой рутинный рабочий день у президента, мы сообщим вам о теме оперативного совещания с постоянными членами Совбеза, которое президент имеет в виду провести где-то в начале второй половины дня", - сказал Песков журналистам. Ранее в пятницу сообщалось, что Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, обсудил с ним актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества.

https://ria.ru/20230119/putin-1845932567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия, совет безопасности рф, дмитрий песков