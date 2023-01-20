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Захарова прокомментировала информацию о связи американских СМИ с Соросом - РИА Новости, 20.01.2023
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Захарова прокомментировала информацию о связи американских СМИ с Соросом
Захарова прокомментировала информацию о связи американских СМИ с Соросом - РИА Новости, 20.01.2023
Захарова прокомментировала информацию о связи американских СМИ с Соросом
В случае, если данные о том, что ведущие СМИ США финансово связаны с американским миллиардером Джорджем Соросом, будут подтверждены, вся демократия США... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:35
2023-01-20T13:35
в мире
джордж сорос
мария захарова
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В случае, если данные о том, что ведущие СМИ США финансово связаны с американским миллиардером Джорджем Соросом, будут подтверждены, вся демократия США выбрасывается на помойку истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее исследование организации MRC. Американская организация Media Research Center (MRC), которая занимается наблюдением за СМИ, ранее сообщила, что миллиардер Джордж Сорос, который вложил более 32 миллиардов долларов в свои организации, благодаря финансированию установил связи с рядом известных представителей СМИ в США и за рубежом, которые "внушают" миллионам людей его взгляды. В MRC установили не менее 54 видных деятелей СМИ (среди них, к примеру, журналисты NBC и Washington Post), связанных с организациями, которые финансирует Сорос. Исследование организации выявило 253 группы журналистов и активистов, которые в период с 2016 по 2020 годы получали финансирование от благотворительных организаций Сороса. Это позволяет миллиардеру "оставить беспрецедентный след в мировых СМИ", говорится в публикации. Среди идей либерала Сороса организация называет, в частности, прекращение финансирования полиции и "фанатизм ЛГБТ". "Для США подобное заявление - ядерный взрыв. Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории. Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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в мире, джордж сорос, мария захарова, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Джордж Сорос, Мария Захарова, США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:35 20.01.2023
 
Захарова прокомментировала информацию о связи американских СМИ с Соросом

Захарова: если американские СМИ связаны с Соросом, вся демократия идет на помойку

© AP Photo / Manuel Balce CenetaАмериканский филантроп Джордж Сорос
Американский филантроп Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Американский филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В случае, если данные о том, что ведущие СМИ США финансово связаны с американским миллиардером Джорджем Соросом, будут подтверждены, вся демократия США выбрасывается на помойку истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее исследование организации MRC.
Американская организация Media Research Center (MRC), которая занимается наблюдением за СМИ, ранее сообщила, что миллиардер Джордж Сорос, который вложил более 32 миллиардов долларов в свои организации, благодаря финансированию установил связи с рядом известных представителей СМИ в США и за рубежом, которые "внушают" миллионам людей его взгляды. В MRC установили не менее 54 видных деятелей СМИ (среди них, к примеру, журналисты NBC и Washington Post), связанных с организациями, которые финансирует Сорос. Исследование организации выявило 253 группы журналистов и активистов, которые в период с 2016 по 2020 годы получали финансирование от благотворительных организаций Сороса. Это позволяет миллиардеру "оставить беспрецедентный след в мировых СМИ", говорится в публикации. Среди идей либерала Сороса организация называет, в частности, прекращение финансирования полиции и "фанатизм ЛГБТ".
"Для США подобное заявление - ядерный взрыв. Если будет доказано, что ведущие американские СМИ получали деньги за корректировку подачи информации, то вся демократия в Штатах заворачивается в их конституцию и выбрасывается на помойку истории. Ведь это же Вашингтон всегда настаивал на том, что свобода и беспристрастность СМИ являются основой демократического устройства государства", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
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В миреДжордж СоросМария ЗахароваСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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