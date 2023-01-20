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Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации - РИА Новости, 20.01.2023
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Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации
Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации - РИА Новости, 20.01.2023
Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации
Суд в Сочи взыскал совокупно полмиллиона рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Ксении Собчак, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:17
2023-01-20T12:21
происшествия
авто
ксения собчак
сочи
адлер
красная поляна
россия
красноярский край
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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Суд в Сочи взыскал совокупно полмиллиона рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Ксении Собчак, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В минувшем октябре суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником злополучной аварии в 2021 году. Тогда Цой полностью признал вину и заявил о готовности возместить ущерб близким погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой. В четверг вдовец Антон Тарасов рассказал РИА Новости, что суд в Сочи удовлетворил его гражданский иск и возместил 300 тысяч рублей моральной компенсации – но, по его словам, "это очень маленькая сумма". При этом, как пояснили агентству в пресс-службе объединенных судов региона, информация о сумме 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим была опубликована еще в октябрьском приговоре, вынесенном Цою в минувшем году. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов края, 200 тысяч в качестве моральной компенсации получила Оксана Садовник – пассажирка Volkswagen, в который въехал Mercedes. После ДТП девушка получила тяжелые травмы. По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу, один из них (Оксана Садовник) в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20211020/osmotr-1755491056.html
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сочи
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происшествия, авто, ксения собчак, сочи, адлер, красная поляна, россия, красноярский край, дтп
Происшествия, Авто, Ксения Собчак, Сочи, Адлер, Красная Поляна, Россия, Красноярский край, ДТП
12:17 20.01.2023 (обновлено: 12:21 20.01.2023)
 
Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации

Суд в Сочи взыскал совокупно 500 тысяч рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Собчак

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Суд в Сочи взыскал совокупно полмиллиона рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Ксении Собчак, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В минувшем октябре суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником злополучной аварии в 2021 году. Тогда Цой полностью признал вину и заявил о готовности возместить ущерб близким погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой.
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В четверг вдовец Антон Тарасов рассказал РИА Новости, что суд в Сочи удовлетворил его гражданский иск и возместил 300 тысяч рублей моральной компенсации – но, по его словам, "это очень маленькая сумма".
При этом, как пояснили агентству в пресс-службе объединенных судов региона, информация о сумме 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим была опубликована еще в октябрьском приговоре, вынесенном Цою в минувшем году.
"В пользу одного 300 тысяч (выплачено моральной компенсации), в пользу другого 200 тысяч", - пояснили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов края, 200 тысяч в качестве моральной компенсации получила Оксана Садовник – пассажирка Volkswagen, в который въехал Mercedes. После ДТП девушка получила тяжелые травмы.
По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу, один из них (Оксана Садовник) в тяжелом состоянии.
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ПроисшествияАвтоКсения СобчакСочиАдлерКрасная ПолянаРоссияКрасноярский крайДТП
 
 
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