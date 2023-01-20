12:17 20.01.2023 (обновлено: 12:21 20.01.2023)
Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации
Суд в Сочи взыскал совокупно 500 тысяч рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Собчак
Молоток судьи. Архивное фото
СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Суд в Сочи взыскал совокупно полмиллиона рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Ксении Собчак, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В минувшем октябре суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником злополучной аварии в 2021 году. Тогда Цой полностью признал вину и заявил о готовности возместить ущерб близким погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой.
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В четверг вдовец Антон Тарасов рассказал РИА Новости, что суд в Сочи удовлетворил его гражданский иск и возместил 300 тысяч рублей моральной компенсации – но, по его словам, "это очень маленькая сумма".
При этом, как пояснили агентству в пресс-службе объединенных судов региона, информация о сумме 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим была опубликована еще в октябрьском приговоре, вынесенном Цою в минувшем году.
"В пользу одного 300 тысяч (выплачено моральной компенсации), в пользу другого 200 тысяч", - пояснили в ведомстве.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов края, 200 тысяч в качестве моральной компенсации получила Оксана Садовник – пассажирка Volkswagen, в который въехал Mercedes. После ДТП девушка получила тяжелые травмы.
По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу, один из них (Оксана Садовник) в тяжелом состоянии.