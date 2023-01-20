https://ria.ru/20230120/sobchak-1846213064.html

Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации

Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации - РИА Новости, 20.01.2023

Потерпевшие по делу о ДТП с Собчак отсудили 500 тысяч рублей компенсации

Суд в Сочи взыскал совокупно полмиллиона рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Ксении Собчак, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:17

2023-01-20T12:17

2023-01-20T12:21

происшествия

авто

ксения собчак

сочи

адлер

красная поляна

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красноярский край

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СОЧИ, 20 янв – РИА Новости. Суд в Сочи взыскал совокупно полмиллиона рублей в пользу потерпевших в ДТП с участием Ксении Собчак, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. В минувшем октябре суд приговорил к двум годам колонии-поселения водителя Олега Цоя, который вез Собчак и стал виновником злополучной аварии в 2021 году. Тогда Цой полностью признал вину и заявил о готовности возместить ущерб близким погибшей в ДТП Екатерины Тарасовой. В четверг вдовец Антон Тарасов рассказал РИА Новости, что суд в Сочи удовлетворил его гражданский иск и возместил 300 тысяч рублей моральной компенсации – но, по его словам, "это очень маленькая сумма". При этом, как пояснили агентству в пресс-службе объединенных судов региона, информация о сумме 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшим была опубликована еще в октябрьском приговоре, вынесенном Цою в минувшем году. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе объединенных судов края, 200 тысяч в качестве моральной компенсации получила Оксана Садовник – пассажирка Volkswagen, в который въехал Mercedes. После ДТП девушка получила тяжелые травмы. По информации следствия, Мercedes, пассажиром которого была Собчак, 9 октября 2021 года на трассе между Адлером и Красной Поляной выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, который по инерции столкнулся с микроавтобусом. Пассажирка Volkswagen скончалась на месте, еще два человека попали в больницу, один из них (Оксана Садовник) в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211020/osmotr-1755491056.html

https://ria.ru/20230113/kartrayt-1844695537.html

сочи

адлер

красная поляна

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, ксения собчак, сочи, адлер, красная поляна, россия, красноярский край, дтп