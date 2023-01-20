https://ria.ru/20230120/sobaki-1846239527.html

В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак

В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак - РИА Новости, 20.01.2023

В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак

Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак в Краснодаре, говорится в Telegram-канале городского управления МВД. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:27

2023-01-20T13:27

2023-01-20T13:48

происшествия

краснодар

россия

собаки

животные

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак в Краснодаре, говорится в Telegram-канале городского управления МВД.В пятницу появились сведения, что неизвестные убили несколько животных, включая стерилизованных, на дачной территории в Краснодаре.Местные жители нашли минимум пять мертвых собак. Очевидцы предположили, что их могли отравить.

https://ria.ru/20230119/video-1845981133.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, россия, собаки, животные, краснодарский край