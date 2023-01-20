Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/sobaki-1846239527.html
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак - РИА Новости, 20.01.2023
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак
Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак в Краснодаре, говорится в Telegram-канале городского управления МВД. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:27
2023-01-20T13:48
происшествия
краснодар
россия
собаки
животные
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg
КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак в Краснодаре, говорится в Telegram-канале городского управления МВД.В пятницу появились сведения, что неизвестные убили несколько животных, включая стерилизованных, на дачной территории в Краснодаре.Местные жители нашли минимум пять мертвых собак. Очевидцы предположили, что их могли отравить.
https://ria.ru/20230119/video-1845981133.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_ecf402f34da2f8a5907fc0368bc06e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, россия, собаки, животные, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Собаки, Животные, Краснодарский край
13:27 20.01.2023 (обновлено: 13:48 20.01.2023)
 
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак

Полиция Краснодара начала проверку после сообщения о массовом убийстве собак

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак в Краснодаре, говорится в Telegram-канале городского управления МВД.

"На основании выявленной в Сети публикации о массовом убийстве собак на Ростовском шоссе инициативно сотрудниками полиции будет зарегистрирован материал и проведена проверка", — сказала врио начальника пресс-службы управления Алена Вознюк.

В пятницу появились сведения, что неизвестные убили несколько животных, включая стерилизованных, на дачной территории в Краснодаре.
Местные жители нашли минимум пять мертвых собак. Очевидцы предположили, что их могли отравить.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 14:55
Под Волгоградом двое подростков сняли на видео убийство собаки
 
ПроисшествияКраснодарРоссияСобакиЖивотныеКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала