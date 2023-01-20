https://ria.ru/20230120/sobaki-1846239527.html
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак - РИА Новости, 20.01.2023
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак
Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак в Краснодаре, говорится в Telegram-канале городского управления МВД. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:27
2023-01-20T13:27
2023-01-20T13:48
происшествия
краснодар
россия
собаки
животные
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 янв — РИА Новости. Полиция проверит информацию о массовом убийстве собак в Краснодаре, говорится в Telegram-канале городского управления МВД.В пятницу появились сведения, что неизвестные убили несколько животных, включая стерилизованных, на дачной территории в Краснодаре.Местные жители нашли минимум пять мертвых собак. Очевидцы предположили, что их могли отравить.
https://ria.ru/20230119/video-1845981133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, собаки, животные, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Собаки, Животные, Краснодарский край
13:27 20.01.2023 (обновлено: 13:48 20.01.2023)
В Краснодаре проверят сообщения о массовом убийстве собак
Полиция Краснодара начала проверку после сообщения о массовом убийстве собак