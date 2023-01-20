https://ria.ru/20230120/shkolnik-1846252483.html
В Уфе школьник попал под колеса грузовика
В Уфе школьник попал под колеса грузовика - РИА Новости, 20.01.2023
В Уфе школьник попал под колеса грузовика
Уфимский школьник остался жив, попав под грузовик перед школой: мальчик сумел быстро лечь между колесами и не получил повреждений. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:01
2023-01-20T14:01
2023-01-20T14:12
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УФА, 20 янв – РИА Новости. Уфимский школьник остался жив, попав под грузовик перед школой: мальчик сумел быстро лечь между колесами и не получил повреждений. В социальных сетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, что мальчик перебегает улицу, а на него мчится грузовик. В один момент ребенок исчезает под автомашиной. Сообщается, что он остался жив благодаря тому, что быстро лег между колесами. "Ребенок жив и здоров. По данному факту начата проверка", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Башкирии. Местные СМИ сообщают, что третьеклассник перебегал улицу на зеленый свет светофора, который установлен перед гимназией.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, гибдд мвд рф, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, республика башкортостан, авто
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14:01 20.01.2023 (обновлено: 14:12 20.01.2023)
В Уфе школьник попал под колеса грузовика
В Уфе школьник попал под колеса грузовика перед гимназией и чудом остался жив