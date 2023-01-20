https://ria.ru/20230120/shkolnik-1846252483.html

В Уфе школьник попал под колеса грузовика

В Уфе школьник попал под колеса грузовика - РИА Новости, 20.01.2023

В Уфе школьник попал под колеса грузовика

Уфимский школьник остался жив, попав под грузовик перед школой: мальчик сумел быстро лечь между колесами и не получил повреждений. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:01

2023-01-20T14:01

2023-01-20T14:12

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УФА, 20 янв – РИА Новости. Уфимский школьник остался жив, попав под грузовик перед школой: мальчик сумел быстро лечь между колесами и не получил повреждений. В социальных сетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, что мальчик перебегает улицу, а на него мчится грузовик. В один момент ребенок исчезает под автомашиной. Сообщается, что он остался жив благодаря тому, что быстро лег между колесами. "Ребенок жив и здоров. По данному факту начата проверка", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Башкирии. Местные СМИ сообщают, что третьеклассник перебегал улицу на зеленый свет светофора, который установлен перед гимназией.

https://ria.ru/20230120/avtobus-1846208067.html

уфа

россия

республика башкортостан

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, уфа, гибдд мвд рф, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, республика башкортостан, авто