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В Уфе школьник попал под колеса грузовика - РИА Новости, 20.01.2023
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В Уфе школьник попал под колеса грузовика
В Уфе школьник попал под колеса грузовика - РИА Новости, 20.01.2023
В Уфе школьник попал под колеса грузовика
Уфимский школьник остался жив, попав под грузовик перед школой: мальчик сумел быстро лечь между колесами и не получил повреждений. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:01
2023-01-20T14:12
происшествия
уфа
гибдд мвд рф
дтп
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УФА, 20 янв – РИА Новости. Уфимский школьник остался жив, попав под грузовик перед школой: мальчик сумел быстро лечь между колесами и не получил повреждений. В социальных сетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, что мальчик перебегает улицу, а на него мчится грузовик. В один момент ребенок исчезает под автомашиной. Сообщается, что он остался жив благодаря тому, что быстро лег между колесами. "Ребенок жив и здоров. По данному факту начата проверка", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Башкирии. Местные СМИ сообщают, что третьеклассник перебегал улицу на зеленый свет светофора, который установлен перед гимназией.
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уфа
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происшествия, уфа, гибдд мвд рф, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, республика башкортостан, авто
Происшествия, Уфа, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Республика Башкортостан, Авто
14:01 20.01.2023 (обновлено: 14:12 20.01.2023)
 
В Уфе школьник попал под колеса грузовика

В Уфе школьник попал под колеса грузовика перед гимназией и чудом остался жив

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 20 янв – РИА Новости. Уфимский школьник остался жив, попав под грузовик перед школой: мальчик сумел быстро лечь между колесами и не получил повреждений.
В социальных сетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, что мальчик перебегает улицу, а на него мчится грузовик. В один момент ребенок исчезает под автомашиной. Сообщается, что он остался жив благодаря тому, что быстро лег между колесами.
"Ребенок жив и здоров. По данному факту начата проверка", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.
Местные СМИ сообщают, что третьеклассник перебегал улицу на зеленый свет светофора, который установлен перед гимназией.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
12:02
На Камчатке автобус переехал ноги пенсионерке, выпавшей из салона
 
ПроисшествияУфаГИБДД МВД РФДТПМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияРеспублика БашкортостанАвто
 
 
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