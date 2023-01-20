https://ria.ru/20230120/servicepipe-1846139478.html
Россияне подвергаются новому виду хакерских атак, сообщили эксперты
Россияне подвергаются новому виду хакерских атак, сообщили эксперты - РИА Новости, 20.01.2023
Россияне подвергаются новому виду хакерских атак, сообщили эксперты
Хакеры стали провоцировать массовую рассылку смс от российских компаний клиентам и случайным людям, что приводит не только к репутационным потерям, но и к... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:00
2023-01-20T04:00
2023-01-20T05:22
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хакеры стали провоцировать массовую рассылку смс от российских компаний клиентам и случайным людям, что приводит не только к репутационным потерям, но и к финансовым, сообщили РИА Новости в компании-разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.Злоумышленники создают вредоносных ботов, атакующих сайты и мобильные приложения. Используя пользовательские данные в открытом доступе (например, номера телефонов из утекших баз), боты генерируют на атакуемом ресурсе множество запросов (например, на регистрацию или авторизацию по номеру телефона).При отправке запроса на указанный номер уходит смс с кодом подтверждения. Сообщения могут также рассылаться и по базам случайных номеров, владельцы которых не зарегистрированы на атакованном ресурсе. "Схема примечательна тем, что направлена против организаций, но в первую очередь затрагивает пользователей их сервисов и клиентов, которые ошибочно полагают, что под атакой находятся именно они", - указали эксперты.Любой получатель такого смс, естественно, опасается, что его аккаунт взломан, а персональные данные попали к мошенникам. Многие пользователи сразу звонят в службу поддержки. Поэтому данные атаки зачастую сопровождаются перегрузкой колл-центров, задача которых — подтверждать действия пользователей на сайте. В случае с подрядными колл-центрами на аутсорсинге проблема еще серьезнее, так как в большинстве случаев их услуги тарифицируются по количеству звонков, отметили в компании."В результате подобных атак помимо репутационного ущерба компании несут финансовые затраты на оплату "фиктивных" смс-рассылок. К моменту обнаружения проблемы убытки могут составлять от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей", - рассказали эксперты.
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санкции в отношении россии
Санкции в отношении России
04:00 20.01.2023 (обновлено: 05:22 20.01.2023)
Россияне подвергаются новому виду хакерских атак, сообщили эксперты
Servicepipe: хакеры провоцируют массовую рассылку смс клиентам компаний и случайным людям
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хакеры стали провоцировать массовую рассылку смс от российских компаний клиентам и случайным людям, что приводит не только к репутационным потерям, но и к финансовым, сообщили РИА Новости в компании-разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.
"Российские онлайн-ритейлеры, банки, интернет-аптеки, маркетплейсы и ряд других компаний столкнулись с новым видом онлайн-мошенничества, который может вести к репутационному ущербу, а также прямым многомиллионным убыткам", - говорится в сообщении.
Злоумышленники создают вредоносных ботов, атакующих сайты и мобильные приложения. Используя пользовательские данные в открытом доступе (например, номера телефонов из утекших баз), боты генерируют на атакуемом ресурсе множество запросов (например, на регистрацию или авторизацию по номеру телефона).
При отправке запроса на указанный номер уходит смс с кодом подтверждения. Сообщения могут также рассылаться и по базам случайных номеров, владельцы которых не зарегистрированы на атакованном ресурсе. "Схема примечательна тем, что направлена против организаций, но в первую очередь затрагивает пользователей их сервисов и клиентов, которые ошибочно полагают, что под атакой находятся именно они", - указали эксперты.
Любой получатель такого смс, естественно, опасается, что его аккаунт взломан, а персональные данные попали к мошенникам. Многие пользователи сразу звонят в службу поддержки. Поэтому данные атаки зачастую сопровождаются перегрузкой колл-центров, задача которых — подтверждать действия пользователей на сайте. В случае с подрядными колл-центрами на аутсорсинге проблема еще серьезнее, так как в большинстве случаев их услуги тарифицируются по количеству звонков, отметили в компании.
"В результате подобных атак помимо репутационного ущерба компании несут финансовые затраты на оплату "фиктивных" смс-рассылок. К моменту обнаружения проблемы убытки могут составлять от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей", - рассказали эксперты.