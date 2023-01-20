https://ria.ru/20230120/servicepipe-1846139478.html

Россияне подвергаются новому виду хакерских атак, сообщили эксперты

Россияне подвергаются новому виду хакерских атак, сообщили эксперты - РИА Новости, 20.01.2023

Россияне подвергаются новому виду хакерских атак, сообщили эксперты

Хакеры стали провоцировать массовую рассылку смс от российских компаний клиентам и случайным людям, что приводит не только к репутационным потерям, но и к... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T04:00

2023-01-20T04:00

2023-01-20T05:22

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Хакеры стали провоцировать массовую рассылку смс от российских компаний клиентам и случайным людям, что приводит не только к репутационным потерям, но и к финансовым, сообщили РИА Новости в компании-разработчике решений для защиты от кибератак Servicepipe.Злоумышленники создают вредоносных ботов, атакующих сайты и мобильные приложения. Используя пользовательские данные в открытом доступе (например, номера телефонов из утекших баз), боты генерируют на атакуемом ресурсе множество запросов (например, на регистрацию или авторизацию по номеру телефона).При отправке запроса на указанный номер уходит смс с кодом подтверждения. Сообщения могут также рассылаться и по базам случайных номеров, владельцы которых не зарегистрированы на атакованном ресурсе. "Схема примечательна тем, что направлена против организаций, но в первую очередь затрагивает пользователей их сервисов и клиентов, которые ошибочно полагают, что под атакой находятся именно они", - указали эксперты.Любой получатель такого смс, естественно, опасается, что его аккаунт взломан, а персональные данные попали к мошенникам. Многие пользователи сразу звонят в службу поддержки. Поэтому данные атаки зачастую сопровождаются перегрузкой колл-центров, задача которых — подтверждать действия пользователей на сайте. В случае с подрядными колл-центрами на аутсорсинге проблема еще серьезнее, так как в большинстве случаев их услуги тарифицируются по количеству звонков, отметили в компании."В результате подобных атак помимо репутационного ущерба компании несут финансовые затраты на оплату "‎фиктивных" смс-рассылок. К моменту обнаружения проблемы убытки могут составлять от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей", - рассказали эксперты.

https://ria.ru/20220614/karty-1795107078.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии