https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846394555.html

США введут санкции против "Группы Вагнера"

США введут санкции против "Группы Вагнера" - РИА Новости, 20.01.2023

США введут санкции против "Группы Вагнера"

Соединенные Штаты введут ограничительные меры против "Группы Вагнера", признав ее "международной преступной организацией", заявил на брифинге координатор... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T21:39

2023-01-20T21:39

2023-01-20T23:12

джон кирби

сша

в мире

чвк "вагнер"

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты введут ограничительные меры против "Группы Вагнера", признав ее "международной преступной организацией", заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Кирби отметил, что США применят на следующей неделе ограничительные меры против группы и "сети поддержки на многих континентах".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным американского чиновника сообщило, что США введут дополнительные санкции в отношении "Группы Вагнера" на следующей неделе. Министерство финансов обозначит ее "транснациональной преступной организацией".

https://ria.ru/20221201/vagner-1835726199.html

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2023

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джон кирби, сша, в мире, чвк "вагнер"