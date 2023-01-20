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США введут санкции против "Группы Вагнера" - РИА Новости, 20.01.2023
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США введут санкции против "Группы Вагнера"
США введут санкции против "Группы Вагнера" - РИА Новости, 20.01.2023
США введут санкции против "Группы Вагнера"
Соединенные Штаты введут ограничительные меры против "Группы Вагнера", признав ее "международной преступной организацией", заявил на брифинге координатор... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T21:39
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джон кирби
сша
в мире
чвк "вагнер"
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты введут ограничительные меры против "Группы Вагнера", признав ее "международной преступной организацией", заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.Кирби отметил, что США применят на следующей неделе ограничительные меры против группы и "сети поддержки на многих континентах".Ранее агентство Рейтер со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным американского чиновника сообщило, что США введут дополнительные санкции в отношении "Группы Вагнера" на следующей неделе. Министерство финансов обозначит ее "транснациональной преступной организацией".
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джон кирби, сша, в мире, чвк "вагнер"
Джон Кирби, США, В мире, ЧВК "Вагнер"
21:39 20.01.2023 (обновлено: 23:12 20.01.2023)
 
США введут санкции против "Группы Вагнера"

Белый дом подтвердил признание "Группы Вагнера" международной преступной организацией

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты введут ограничительные меры против "Группы Вагнера", признав ее "международной преступной организацией", заявил на брифинге координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Минфин признает "Вагнер" международной преступной организацией", — сказал он.

Кирби отметил, что США применят на следующей неделе ограничительные меры против группы и "сети поддержки на многих континентах".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на пожелавшего остаться неизвестным американского чиновника сообщило, что США введут дополнительные санкции в отношении "Группы Вагнера" на следующей неделе. Министерство финансов обозначит ее "транснациональной преступной организацией".
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