Рейтинг@Mail.ru
Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846321411.html
Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций
Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций - РИА Новости, 20.01.2023
Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций
ЕС пока не определился с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, сосредоточил усилия на предотвращении обхода действующих... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:51
2023-01-20T16:51
санкции в отношении россии
евросоюз
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:80:3090:1818_1920x0_80_0_0_d919b08c9388f61d16152b3fb85ff6d9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС пока не определился с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, сосредоточил усилия на предотвращении обхода действующих ограничений, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Я уверен, что у государств ЕС есть идеи по поводу новых санкций. Но я не могу комментировать, какие именно секторы это затронет. Мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире. Мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД. Нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты", - сообщил он.
https://ria.ru/20230119/sanktsii-1845969809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812879908_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2d0b14dc7f17f0d7b7424b04da297d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, евросоюз, россия, в мире
Санкции в отношении России, Евросоюз, Россия, В мире
16:51 20.01.2023
 
Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций

Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия десятого пакета антироссийских санкций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС пока не определился с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, сосредоточил усилия на предотвращении обхода действующих ограничений, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Я уверен, что у государств ЕС есть идеи по поводу новых санкций. Но я не могу комментировать, какие именно секторы это затронет. Мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире. Мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД. Нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты", - сообщил он.
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 14:20
В Британии начали изучать влияние антироссийских санкций на потребителей
 
Санкции в отношении РоссииЕвросоюзРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала