https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846321411.html

Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций

Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций - РИА Новости, 20.01.2023

Источник в ЕС сообщил об отсутствии даты принятия нового пакета санкций

ЕС пока не определился с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, сосредоточил усилия на предотвращении обхода действующих... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:51

2023-01-20T16:51

2023-01-20T16:51

санкции в отношении россии

евросоюз

россия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. ЕС пока не определился с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, сосредоточил усилия на предотвращении обхода действующих ограничений, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. "Я уверен, что у государств ЕС есть идеи по поводу новых санкций. Но я не могу комментировать, какие именно секторы это затронет. Мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире. Мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД. Нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты", - сообщил он.

https://ria.ru/20230119/sanktsii-1845969809.html

россия

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2023

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санкции в отношении россии, евросоюз, россия, в мире