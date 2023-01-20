https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846200612.html

Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций

Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций - РИА Новости, 20.01.2023

Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций

Иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов из-за нелегитимных санкций против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:46

2023-01-20T11:46

2023-01-20T11:46

экономика

алексей ерхов

россия

турция

сша

оон

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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов из-за нелегитимных санкций против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Прежде всего, мы должны сказать, что санкции, введенные в обход ООН, нелегитимны. Давайте будем объективны: это большое зло, которое вредит как тем, на кого направлено это оружие, так и тем, кто пытается его применить. Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется. Фактически, некоторые ведущие западные экономики находились на грани рецессии. Доходы населения снижаются. Предприниматели несут серьезные финансовые потери", - приводит слова посла агентство İhlas. По его словам, "Европа, в частности, переживает беспрецедентно высокую инфляцию, что является серьезной социально-экономической проблемой". "По мнению экспертов, в свете санкций против России иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов. Фактическое "замораживание" значительной части золотовалютных резервов России заставило многие страны пересмотреть свои стратегии в этой области. В частности, страны, желающие проводить политику независимости от Запада, активно возвращаются к хранению своих сбережений в золотых слитках. Продажи государственных облигаций США начали расти. В международных платежах растет доля валют, альтернативных доллару и евро", - сказал Ерхов.

https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846140005.html

россия

турция

сша

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Варвара Скокшина

экономика, алексей ерхов, россия, турция, сша, оон