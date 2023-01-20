Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846200612.html
Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций
Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций - РИА Новости, 20.01.2023
Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций
Иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов из-за нелегитимных санкций против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:46
2023-01-20T11:46
экономика
алексей ерхов
россия
турция
сша
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596205284_0:819:2047:1970_1920x0_80_0_0_6b6488315213f2dec33abbda1674ac55.jpg
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов из-за нелегитимных санкций против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Прежде всего, мы должны сказать, что санкции, введенные в обход ООН, нелегитимны. Давайте будем объективны: это большое зло, которое вредит как тем, на кого направлено это оружие, так и тем, кто пытается его применить. Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется. Фактически, некоторые ведущие западные экономики находились на грани рецессии. Доходы населения снижаются. Предприниматели несут серьезные финансовые потери", - приводит слова посла агентство İhlas. По его словам, "Европа, в частности, переживает беспрецедентно высокую инфляцию, что является серьезной социально-экономической проблемой". "По мнению экспертов, в свете санкций против России иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов. Фактическое "замораживание" значительной части золотовалютных резервов России заставило многие страны пересмотреть свои стратегии в этой области. В частности, страны, желающие проводить политику независимости от Запада, активно возвращаются к хранению своих сбережений в золотых слитках. Продажи государственных облигаций США начали расти. В международных платежах растет доля валют, альтернативных доллару и евро", - сказал Ерхов.
https://ria.ru/20230120/sanktsii-1846140005.html
россия
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596205284_0:627:2047:2162_1920x0_80_0_0_38fa2f4ade24a7848dee56cb6c9c5d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей ерхов, россия, турция, сша, оон
Экономика, Алексей Ерхов, Россия, Турция, США, ООН
11:46 20.01.2023
 
Посол рассказал, сколько иностранные компаний потеряли из-за санкций

Посол Ерхов: иностранные компании потеряли $240 миллиардов из-за санкций против России

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов из-за нелегитимных санкций против России, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Прежде всего, мы должны сказать, что санкции, введенные в обход ООН, нелегитимны. Давайте будем объективны: это большое зло, которое вредит как тем, на кого направлено это оружие, так и тем, кто пытается его применить. Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется. Фактически, некоторые ведущие западные экономики находились на грани рецессии. Доходы населения снижаются. Предприниматели несут серьезные финансовые потери", - приводит слова посла агентство İhlas.
По его словам, "Европа, в частности, переживает беспрецедентно высокую инфляцию, что является серьезной социально-экономической проблемой".
"По мнению экспертов, в свете санкций против России иностранные компании потеряли около 240 миллиардов долларов. Фактическое "замораживание" значительной части золотовалютных резервов России заставило многие страны пересмотреть свои стратегии в этой области. В частности, страны, желающие проводить политику независимости от Запада, активно возвращаются к хранению своих сбережений в золотых слитках. Продажи государственных облигаций США начали расти. В международных платежах растет доля валют, альтернативных доллару и евро", - сказал Ерхов.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
04:09
Глава Евросовета заявил о сложностях с принятием антироссийских санкций
 
ЭкономикаАлексей ЕрховРоссияТурцияСШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала