https://ria.ru/20230120/rt-1846389104.html

Посольство в Париже рассказало, чего лишится ЕС из-за травли RT France

Посольство в Париже рассказало, чего лишится ЕС из-за травли RT France - РИА Новости, 20.01.2023

Посольство в Париже рассказало, чего лишится ЕС из-за травли RT France

От травли телеканала RT France пострадает все франкоязычное население Европы, лишившееся качественного и надежного источника информации, заявило посольство РФ... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:43

2023-01-20T20:43

2023-01-20T20:43

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ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. От травли телеканала RT France пострадает все франкоязычное население Европы, лишившееся качественного и надежного источника информации, заявило посольство РФ во Франции в комментарии РИА Новости. В посольстве также отметили, что решение французского банка заморозить счета RT France ущемляет права французов, трудоустроенных телеканалом. "Вдвойне цинично, что данное решение наносит ущерб и французским гражданам, работающим на RT France, которые по воле собственных властей окажутся выброшены на улицу в нынешние непростые времена. Есть основания сомневаться, что инициаторы травли на RT France будут заниматься их трудоустройством", - заявили в диппредставительстве. В посольстве выразили надежду, что RT France продолжит вещание на французском языке в интересах франкоязычной аудитории во всем мире. Ранее руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции, а в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций против России. По ее словам, несмотря на то, что RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует работу СМИ. В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ во Франции. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы". В начале декабря Государственный совет Франции распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom также пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF). Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20230116/stranitsa-1845318960.html

https://ria.ru/20230120/rt-1846238610.html

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в мире, франция, sputnik france, европейская федерация журналистов, украина, россия, евросоюз, rt france