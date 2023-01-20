20:09 20.01.2023 (обновлено: 20:20 20.01.2023)
Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France
Посольство в Париже назвало блокировку счетов RT France вопиющим нарушением свободы СМИ
Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Блокировка счетов телеканала RT France является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций ЕС против России, заявило посольство РФ во Франции в комментарии РИА Новости.
В посольстве отметили, что еще до начала специальной военной операции России на Украине Франция проводила "ущемляющую свобода слова, дискриминационную политику" в отношении телеканала RT France, которую в РФ считали недопустимой.
"Последний шаг – блокировку счетов телеканала, фактически ставящую крест на продолжении его работы во Франции, считаем вопиющим нарушением не только основополагающих демократических принципов и международных норм и правил в отношении свободы СМИ, но даже выходящим за рамки ограничительных мер, введенных Евросоюзом против России, которые не распространяются на RT France", - сообщили в диппредставительстве.
Ранее руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции, а в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций против России. По ее словам, несмотря на то, что RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует работу СМИ.
В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ во Франции.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
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В начале декабря Государственный совет Франции распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom также пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF).
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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