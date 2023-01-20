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Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France - РИА Новости, 20.01.2023
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Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France
Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France - РИА Новости, 20.01.2023
Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France
Блокировка счетов телеканала RT France является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций ЕС против России, заявило посольство РФ во РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T20:09
2023-01-20T20:20
в мире
россия
франция
евросоюз
санкции в отношении россии
европа
rt france
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ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Блокировка счетов телеканала RT France является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций ЕС против России, заявило посольство РФ во Франции в комментарии РИА Новости.В посольстве отметили, что еще до начала специальной военной операции России на Украине Франция проводила "ущемляющую свобода слова, дискриминационную политику" в отношении телеканала RT France, которую в РФ считали недопустимой."Последний шаг – блокировку счетов телеканала, фактически ставящую крест на продолжении его работы во Франции, считаем вопиющим нарушением не только основополагающих демократических принципов и международных норм и правил в отношении свободы СМИ, но даже выходящим за рамки ограничительных мер, введенных Евросоюзом против России, которые не распространяются на RT France", - сообщили в диппредставительстве.Ранее руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции, а в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций против России. По ее словам, несмотря на то, что RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует работу СМИ.В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ во Франции.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".В начале декабря Государственный совет Франции распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom также пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF).Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20230120/rt-1846238610.html
https://ria.ru/20221206/rt-1836654270.html
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в мире, россия, франция, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, rt france
В мире, Россия, Франция, Евросоюз, Санкции в отношении России, Европа, RT France
20:09 20.01.2023 (обновлено: 20:20 20.01.2023)
 
Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France

Посольство в Париже назвало блокировку счетов RT France вопиющим нарушением свободы СМИ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Блокировка счетов телеканала RT France является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций ЕС против России, заявило посольство РФ во Франции в комментарии РИА Новости.
В посольстве отметили, что еще до начала специальной военной операции России на Украине Франция проводила "ущемляющую свобода слова, дискриминационную политику" в отношении телеканала RT France, которую в РФ считали недопустимой.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 13:25Медиавойны
Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France
"Последний шаг – блокировку счетов телеканала, фактически ставящую крест на продолжении его работы во Франции, считаем вопиющим нарушением не только основополагающих демократических принципов и международных норм и правил в отношении свободы СМИ, но даже выходящим за рамки ограничительных мер, введенных Евросоюзом против России, которые не распространяются на RT France", - сообщили в диппредставительстве.
Ранее руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции, а в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций против России. По ее словам, несмотря на то, что RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует работу СМИ.
В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ во Франции.
Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря 2022, 13:57
YouTube заблокировал канал RT Balkan
В начале декабря Государственный совет Франции распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom также пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF).
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря 2022, 16:08
Вице-президент ЕК пригрозила Twitter санкциями из-за аккаунтов Sputnik и RT
 
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