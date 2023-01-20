https://ria.ru/20230120/rt-1846382971.html

Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France

Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France - РИА Новости, 20.01.2023

Посольство России в Париже осудило блокировку счетов канала RT France

Блокировка счетов телеканала RT France является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций ЕС против России, заявило посольство РФ во РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T20:09

2023-01-20T20:09

2023-01-20T20:20

в мире

россия

франция

евросоюз

санкции в отношении россии

европа

rt france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155162/29/1551622996_0:134:2783:1699_1920x0_80_0_0_1e6985faa2c230216946bff397435421.jpg

ПАРИЖ, 20 янв – РИА Новости. Блокировка счетов телеканала RT France является вопиющим нарушением принципов свободы СМИ, выходящим за рамки санкций ЕС против России, заявило посольство РФ во Франции в комментарии РИА Новости.В посольстве отметили, что еще до начала специальной военной операции России на Украине Франция проводила "ущемляющую свобода слова, дискриминационную политику" в отношении телеканала RT France, которую в РФ считали недопустимой."Последний шаг – блокировку счетов телеканала, фактически ставящую крест на продолжении его работы во Франции, считаем вопиющим нарушением не только основополагающих демократических принципов и международных норм и правил в отношении свободы СМИ, но даже выходящим за рамки ограничительных мер, введенных Евросоюзом против России, которые не распространяются на RT France", - сообщили в диппредставительстве.Ранее руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции, а в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций против России. По ее словам, несмотря на то, что RT France не фигурирует в санкционном списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует работу СМИ.В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ во Франции.Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".В начале декабря Государственный совет Франции распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom также пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF).Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20230120/rt-1846238610.html

https://ria.ru/20221206/rt-1836654270.html

https://ria.ru/20221201/twitter-1835608081.html

россия

франция

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, rt france