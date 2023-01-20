https://ria.ru/20230120/rosgvardiya-1846245821.html
В Госдуму внесли проект о прикомандировывании росгвардейцев к госорганам
В Госдуму внесли проект о прикомандировывании росгвардейцев к госорганам - РИА Новости, 20.01.2023
В Госдуму внесли проект о прикомандировывании росгвардейцев к госорганам
Законопроект о получении Росгвардией права прикомандировывать своих сотрудников к госорганам и организациям внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:43
2023-01-20T13:43
2023-01-20T13:44
василий пискарев
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
единая россия
безопасность
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Законопроект о получении Росгвардией права прикомандировывать своих сотрудников к госорганам и организациям внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Законопроект, в соответствии с которым для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий, внесен в ГД, написал Пискарев в своем Telegram-канале. "Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах", - сообщил парламентарий. Законопроект внесен депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном ("Единая Россия"), а также Григорием Шилкиным и Розой Чемерис ("Новые люди"), отмечается в сообщении. "Росгвардии, которая осуществляет охрану важных государственных объектов и спецгрузов, контролирует оборот оружия, обеспечивает безопасность объектов ТЭК и участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, для успешной реализации поставленных задач также важно иметь возможность прикомандировывать свои сотрудников к другим органам и организациям. Наша поправка такую возможность предоставляет", - также сообщил Пискарев.
https://ria.ru/20221228/rosgvardiya-1841918498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, единая россия, безопасность
Василий Пискарев, Александр Хинштейн, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Единая Россия, Безопасность
13:43 20.01.2023 (обновлено: 13:44 20.01.2023)
В Госдуму внесли проект о прикомандировывании росгвардейцев к госорганам
В ГД внесли проект о прикомандировывании сотрудников Росгвардии к госорганам
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Законопроект о получении Росгвардией права прикомандировывать своих сотрудников к госорганам и организациям внесен в Госдуму, сообщил
глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
Законопроект, в соответствии с которым для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий, внесен в ГД, написал Пискарев в своем Telegram-канале.
"Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах", - сообщил парламентарий.
Законопроект внесен депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном
("Единая Россия
"), а также Григорием Шилкиным и Розой Чемерис ("Новые люди"), отмечается в сообщении.
"Росгвардии, которая осуществляет охрану важных государственных объектов и спецгрузов, контролирует оборот оружия, обеспечивает безопасность объектов ТЭК и участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, для успешной реализации поставленных задач также важно иметь возможность прикомандировывать свои сотрудников к другим органам и организациям. Наша поправка такую возможность предоставляет", - также сообщил Пискарев.