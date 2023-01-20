https://ria.ru/20230120/rosgvardiya-1846245821.html

В Госдуму внесли проект о прикомандировывании росгвардейцев к госорганам

В Госдуму внесли проект о прикомандировывании росгвардейцев к госорганам - РИА Новости, 20.01.2023

В Госдуму внесли проект о прикомандировывании росгвардейцев к госорганам

Законопроект о получении Росгвардией права прикомандировывать своих сотрудников к госорганам и организациям внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:43

2023-01-20T13:43

2023-01-20T13:44

василий пискарев

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

единая россия

безопасность

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Законопроект о получении Росгвардией права прикомандировывать своих сотрудников к госорганам и организациям внесен в Госдуму, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев. Законопроект, в соответствии с которым для выполнения возложенных на войска национальной гвардии задач военнослужащие и сотрудники Росгвардии смогут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности с оставлением их на военной службе и сохранением имеющихся социальных гарантий, внесен в ГД, написал Пискарев в своем Telegram-канале. "Мы восполняем пробел в законодательстве, распространяя на войска национальной гвардии практику, уже много лет действующую в других силовых ведомствах", - сообщил парламентарий. Законопроект внесен депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном ("Единая Россия"), а также Григорием Шилкиным и Розой Чемерис ("Новые люди"), отмечается в сообщении. "Росгвардии, которая осуществляет охрану важных государственных объектов и спецгрузов, контролирует оборот оружия, обеспечивает безопасность объектов ТЭК и участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, для успешной реализации поставленных задач также важно иметь возможность прикомандировывать свои сотрудников к другим органам и организациям. Наша поправка такую возможность предоставляет", - также сообщил Пискарев.

https://ria.ru/20221228/rosgvardiya-1841918498.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

василий пискарев, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, единая россия, безопасность