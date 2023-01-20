https://ria.ru/20230120/rezervy-1846346411.html

Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки

Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки - РИА Новости, 20.01.2023

Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки

Украинские военные продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки ДНР, пытаясь сдержать наступление, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:03

2023-01-20T18:03

2023-01-20T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

денис пушилин

донецк

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв – РИА Новости. Украинские военные продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки ДНР, пытаясь сдержать наступление, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин. "Что касается Марьинки, то бои сейчас продолжаются... за частный сектор, небольшие промышленные постройки, где противник еще пытается сдержать освобождение и продвижение наших подразделений", - сказал он. "Противник продолжает перебрасывать резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задержать наших ребят в плане освобождения данных населенных пунктов", - добавил Пушилин. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк