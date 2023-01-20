Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/rezervy-1846346411.html
Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки
Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки - РИА Новости, 20.01.2023
Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки
Украинские военные продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки ДНР, пытаясь сдержать наступление, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:03
2023-01-20T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
денис пушилин
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_33e41c593938fa87f78f8b396177f64c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв – РИА Новости. Украинские военные продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки ДНР, пытаясь сдержать наступление, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин. "Что касается Марьинки, то бои сейчас продолжаются... за частный сектор, небольшие промышленные постройки, где противник еще пытается сдержать освобождение и продвижение наших подразделений", - сказал он. "Противник продолжает перебрасывать резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задержать наших ребят в плане освобождения данных населенных пунктов", - добавил Пушилин. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
петровский район
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петровский район, донецкая народная республика, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Донецк
18:03 20.01.2023
 
Пушилин сообщил о переброске украинских резервов в район Марьинки

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что ВСУ продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 янв – РИА Новости. Украинские военные продолжают перебрасывать резервы в район Марьинки ДНР, пытаясь сдержать наступление, сообщил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Что касается Марьинки, то бои сейчас продолжаются... за частный сектор, небольшие промышленные постройки, где противник еще пытается сдержать освобождение и продвижение наших подразделений", - сказал он.
"Противник продолжает перебрасывать резервы, пытается перебрасывать и технику, чтобы как можно дольше задержать наших ребят в плане освобождения данных населенных пунктов", - добавил Пушилин.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала