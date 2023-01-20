https://ria.ru/20230120/raskol-1846176264.html
Глава МИД Китая подвел итоги 2022 года
Глава МИД Китая подвел итоги 2022 года - РИА Новости, 20.01.2023
Глава МИД Китая подвел итоги 2022 года
Некоторые страны в 2022 году на фоне продолжающейся пандемии и геополитических конфликтов воспользовались случаем для провоцирования раскола, идеологического... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:54
2023-01-20T10:54
2023-01-20T10:54
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Некоторые страны в 2022 году на фоне продолжающейся пандемии и геополитических конфликтов воспользовались случаем для провоцирования раскола, идеологического противостояния и блоковой конфронтации, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в видеообращении к иностранным дипломатическим миссиям по случаю Китайского нового года. "Прошедший 2022 год был крайне необычным для Китая и всего остального мира. Мрак эпидемии столетия не рассеялся, снова поднялся дым геополитических конфликтов, достижения мирового развития за долгие годы были поглощены, удару подверглись продовольственная и энергетическая безопасность", - заявил Цинь Ган, слова которого приводятся на сайте МИД КНР. Он подчеркнул, что "некоторые страны воспользовались случаем, чтобы заняться гегемонией и запугиванием, провоцированием идеологического противостояния и блоковой конфронтации, толкая мир на грань раскола и конфликтов". По его словам, радует, что народы всех стран еще сильнее стремятся к миру, развитию и сотрудничеству, еще отчетливее осознают желание быть независимым, сплоченным и сильными. Китайский новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпадает на ночь на 22 января. Согласно восточному календарю, наступает год черного водяного кролика, который продлится до 9 февраля 2024 года. Выходные по случаю праздника в Китае продлятся с 21 по 27 января.
https://ria.ru/20230120/voyna-1846134826.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, китай
Глава МИД Китая подвел итоги 2022 года
Глава МИД КНР Цинь: некоторые страны воспользовались случаем для провоцирования раскола
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости.
Некоторые страны в 2022 году на фоне продолжающейся пандемии и геополитических конфликтов воспользовались случаем для провоцирования раскола, идеологического противостояния и блоковой конфронтации, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в видеообращении
к иностранным дипломатическим миссиям по случаю Китайского нового года.
"Прошедший 2022 год был крайне необычным для Китая и всего остального мира. Мрак эпидемии столетия не рассеялся, снова поднялся дым геополитических конфликтов, достижения мирового развития за долгие годы были поглощены, удару подверглись продовольственная и энергетическая безопасность", - заявил Цинь Ган, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что "некоторые страны воспользовались случаем, чтобы заняться гегемонией и запугиванием, провоцированием идеологического противостояния и блоковой конфронтации, толкая мир на грань раскола и конфликтов".
По его словам, радует, что народы всех стран еще сильнее стремятся к миру, развитию и сотрудничеству, еще отчетливее осознают желание быть независимым, сплоченным и сильными.
Китайский новый год - Чуньцзе, или Праздник весны, в этом году выпадает на ночь на 22 января. Согласно восточному календарю, наступает год черного водяного кролика, который продлится до 9 февраля 2024 года. Выходные по случаю праздника в Китае продлятся с 21 по 27 января.